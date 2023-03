Orto Fest / Največji klubski festival v Sloveniji

Letos bo nastopilo 20 domačih in 10 tujih izvajalcev

Batista Cadillac

© Orto fest

Od 30. marca do 29. aprila bo v Orto baru v Ljubljani potekal že 23. Orto Fest, največji klubski festival v Sloveniji. V svoji zgodovini je gostil že več kot 700 glasbenih skupin in izvajalcev. Tudi letos bo Orto Fest žanrsko izjemno raznolik, na njem pa bo nastopilo kar 20 domačih in 10 tujih glasbenih izvajalcev, med njimi skupine Dan D, Koala Voice, Paraf, Grč, Slon in Sadež, Elvis Jackson, Niet in druge.

Otvoritvena koncerta skupine Big Foot Mama 30. in 31. marca sta že razprodana, kot tudi koncert zasedbe Slon in Sadež, ki bo 12. aprila..V soboto, 1. aprila boste na odru Orto Festa lahko videli slovensko rock skupino Dan D.

Drugi teden festivala bo postregel z domačima skupinama - rockerji Jet Black Diamonds in ska rockerji Smetnaki, nastopili pa bodo še Vazz, eden najvidnejših domačih reperjev nove generacije, domača funk rock blues skupina Batista Cadillac in rock skupina Masharik, legendarni reški zasedbii Paraf in Grč ter skupina Koala Voice.

Tretji teden Orto Festa bdoo odprli kantavtor Robert Petan in posavska skupina The Rafters, sledili pa bodo še Slon in Sadež. Crvena jabuka in tri metal skupine: Loudness iz Japonske, nemška Grey Attack in švicarska Thola ter poljski stone doomerji Dopelord.

Četrti teden festivala se bo začel s koncertom domačih izvajalcev Samuela Bluesa in 3Tone, nastopili pa bodo še: UM & KUNA Freestyle Show, Elvis Jackson, Niet, Pavlo, Metropolis, Metalsteel, Plateau in Regen.

