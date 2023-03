Komentar / Televizijski deček s pištolo

Televizijski deček s pištolo

© Franco Juri

»Zdaj že vemo, da je generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough izvedel nezakonito razrešitev, vse pa ob podpori programskih svetnikov, ki se seje programskega sveta 16. avgusta 2021 niso udeležili … za nobeno od dejanj, torej niti za nezakonito imenovanje niti za nezakonito razrešitev, ki so jo s svojim neaktivnim delovanjem podprli, očitno ne bodo odgovarjali. Prav tako tudi plačilo stroškov tožbe ne bo bremenilo nikogar osebno, ampak vse plačnike prispevka za Radiotelevizijo Slovenija (RTVS).«

— Natalija Gorščak po tem, ko je senat višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani odločil, da je bila njena razrešitev z mesta direktorice Televizije Slovenija avgusta 2021 nezakonita (STA, 20. 3. 2023)

»Potem ko smo lani poročali, da je Radiotelevizija Slovenija (RTVS) nabavila grafike v vrednosti 9000 evrov, so se na Kolodvorski januarja letos odločili za nov podoben nakup. Skupni promet med RTV Slovenija in Galerijo Ažbe pa naj bi znašal 40.550,08 evra … Vodstvo RTV bi po nedavni odločitvi ustavnega sodišča smelo opravljati le še tekoče posle.«

— Medtem ko drugi razprodajajo družinsko srebrnino, jo vodstvo RTVS plemeniti (Večer, 20. 3. 2023)



Kmalu – pozneje – potem. S temi nekoliko patetičnimi besedami, po novem na nacionalni televiziji napovedujejo sosledje programa. Z istim »algoritmom« bi lahko opisali tudi sosledje razpada nacionalke. Ne vem, kaj se še lahko in kaj se še mora zgoditi, da bo prišlo do končnega zloma. Najprej višje delovno in socialno sodišče ugotovi, da je bilo imenovanje Andreja Graha Whatmougha za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) januarja 2021 nezakonito. Še več. Grah Whatmough naj ne bi imel zadostnih izkušenj z vodenjem velikih organizacij. Ker? Ker ni imel prav nobenih. A ker so se programski svetniki tega zavedali, so pohiteli s predčasnim, ponovljenim razpisom, v katerem ni bilo več zahteve po triletnih vodstvenih izkušnjah. Očitno so aktivirali stari socialistični institut – starejši bralci in bralke se spomnijo – »z delom pridobljene kvalifikacije«. Kajpak kot nagrado za lojalnost in pravovernost. In tako dokončno izvolili nekvalificiranega Graha Whatmougha za direktorja sistema, ki ga ne obvlada, ga pa podreja svojim nalogodajalcem. Osmega marca je bivši, odstavljeni direktor Kadunc na sodišču dosegel formalno satisfakcijo. In? In nič. Nato 20. marca višje sodišče ugotovi, da je bila tudi razrešitev Natalije Gorščak z mesta direktorice Televizije Slovenija avgusta 2021 nezakonita. Grozno! Ampak? Seveda nič. Pač, tempi passati.