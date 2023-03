»Vedno smo vedeli, da smo za Ukrajino na vrsti mi«

IZJAVA DNEVA

"Kako se počutimo, ker smo pod nenehnim stresom zaradi naših meja? Nikoli se nismo počutili zares varne. Vedno smo vedeli, da smo za Ukrajino na vrsti mi. Ves čas je bilo jasno, da bo v nekem trenutku Rusija hotela oživiti imperij. Evropejci tega niso hoteli videti, pri nas je to bilo ves čas prisotno. Vedeli smo tako, kot so Belorusi vedeli, na katero stran se bo postavila njihova država. V tem trenutku smo imeli srečo, da smo imeli novo vlado. Pred tremi leti so bili v Moldaviji na oblasti komunisti. Če bi Rusi napadli takrat, bi mi bili Ukrajina. Ampak vmes smo izvolili proevropsko vlado in se nam je odprlo okno proti EU. Priprlo. Ko se je vojna začela, sem bila ponosna na svojo domovino."

(Moldavska pisateljica Tatiana Tibuleac o tem, da je napad na Ukrajino Moldavijo čez noč postavil na zemljevid kot naslednjo tarčo; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)