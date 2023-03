Let 3 / »Proti čemu se borimo? Proti vsemu.«

IZJAVA DNEVA

"Proti čemu se borimo? Proti vsemu. Mislim, da je jasno, da je Mama ŠČ! pesem proti vojni. Proti kapitalizmu, proti komunizmu, proti religijam, proti vsemu. Čeprav ne vem, ali je izraz 'boriti se' res najboljši ... Poudarjamo neponovljivost in unikatnost vsakega posameznika, poudarjamo to, da pod površino vsakega človeškega bitja vedno vre. Potrebujemo mir in potrebujemo nemir, takšna bitja smo. Zato je morda boljša definicija Let 3 ta, da opozarjamo ljudi."

(Damir Martinović - Mrlet, član reške skupine Let 3, ki bo Hrvaško s pesmijo Mama ŠČ! zastopala na Eurosongu v Liverpoolu o tem, proti čemu se borijo; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)

O_tmsim6lPY