Pussy Riot nagrada Woodyja Guthrieja

Med preteklimi nagrajenci so Bruce Springsteen, Chuck D, Joan Baez, Pete Seeger in John Mellencamp

Svetovno prepoznavna zasedba Pussy Riot na lanskem nastopu v Ljubljani

© Borut Krajnc

Glasbenice ruske punk skupine Pussy Riot bodo letos prejele nagrado Woodyja Guthrieja, ki jo podeljujejo za umetnost, ki si prizadeva za družbene spremembe. Nagrado jim bodo izročili 6. maja v Tulsi v ameriški zvezni državi Oklahoma. Še isti večer bo imela tam koncert, je sporočil Center Woody Guthrie, poimenovan po ameriškem kantavtorju.

Nagrado v spomin na ameriškega glasbenika Guthrieja (1912-1967) od leta 2014 podeljujejo umetnikom, ki s svojim delom "govorijo tudi za manj srečne". Med preteklimi nagrajenci so Bruce Springsteen, Chuck D, Joan Baez, Pete Seeger in John Mellencamp.

"Dober občutek je, da si nagrajen v duhu Woodyja, menim, da bi mu bilo všeč antifašistično sporočilo Pussy Riot," je prek svoje menedžerke za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila ena od članic Pussy Riot Nadja Tolokonjikova, ki bo nagrado prevzela skupaj z Marijo Aljohino.

"Med sodobnimi umetniki, ki tako kot Woody Guthrie, pogumno izražajo svoja prepričanja, ni takšnih, ki bi si bolj zaslužili to priznanje, kot so Pussy Riot," je utemeljila direktorica Centra Woody Guthrie Cady Shaw, ki je še dodala, da so članice glasbene skupine Pussy Riot plačale zelo visoko osebno ceno za izražanje svojih stališč o najresnejših vprašanjih sodobnega časa, a se še naprej borijo za pravico in svobodo.

Glasbenice Pussy Riot so v preteklosti že večkrat pozivale k spoštovanju človekovih pravic v Rusiji in ostro obsodile napad ruske vojske na Ukrajino. Mednarodno slavo so dosegle s svojimi politično obarvanimi nastopi, zaradi katerih so bile v Rusij obsojene na zaporne kazni.

Guthrie je napisal legendarne protifašistične pesmi, vključno s socialistično usmerjeno This Land Is Your Land. Velik vpliv je imel na delo številnih ameriških pevcev, tudi na Boba Dylana.

