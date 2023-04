Hrana ni samoumevna, zasluži si spoštovanje, zato z njo ravnajmo kot z muzo

Akcija Slovenski dan brez zavržene hrane želi prebuditi spremembo v odnosu do hrane, ter z aktivnim sodelovanjem politike in gospodarstva zavržke hrane zajeziti in jih v največji možni meri odpraviti

Neja Zupan (Nismo za v smeti)

Z natečajem za najboljše plakate ob dnevu brez zavržene hrane sta Lidl Slovenija in TAM-TAM Inštitut s partnerji pozvala oblikovalce k zasnovi družbeno odgovornih plakatov, ki bodo ozaveščali o problematiki zavržene hrane in spodbujali k pozitivnim spremembam. V Plakatni galeriji TAM-TAM bo v aprilu na ogled širši izbor finalnih plakatov, prispelih na natečaj.

Na natečaj je prispelo 210 del, v katerih so se ustvarjalci odzvali na kreativni izziv, ustvariti prepričljiv plakat, ki bo nagovarjal čim širšo skupino ljudi, povečal prepoznavnost problematike ter ljudi spodbudil k spoštovanju hrane in varovanju okolja.

Prispele plakate je ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljali: Ljubo Bratina, umetniški direktor Luna\TBWA; Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja Lidl Slovenija; Sara Mekinc, vodja vsebinskega oddelka Bold.Group; Petja Selan, ustanoviteljica in umetniška direktorica Artpump in Aljaž Vesel, oblikovalski studio AA. Med prijavljenimi deli je komisija izbrala 3 plakate, ki bodo postali letošnji prepoznavni element Dneva brez zavržene hrane, njihove podobe pa bodo preplavile plakatna mesta TAM-TAM po Sloveniji ter mimoidoče na izviren način nagovorile k pozitivnim premikom.

Neja Pevec in Pia Zavodnik / Futura (Prava umetnost)

Zmagovalke natečaja Slovenskega dneva brez zavržene hrane so Neja Zupan (Nismo za v smeti), Neja Pevec in Pia Zavodnik / Futura (Prava umetnost) ter Tina Križaj, Katarina Ferk in Vesna Žnidaršič / Futura (Ta hrana je za …).

"Aktualni natečaj je postregel z več zanimivimi hodi, okusnimi domislicami ter pestrostjo hranljivih interpretacij in metafor, s katerimi bom nehala, preden se jih preobjemo. Pri izbiri najboljših smo se žiranti osredotočili na zakonitosti dobrega plakata: na jasno sporočilnost (a ne moraliziranje), razumljivost (a ne dolgočasnost) in oblikovalske prijeme, ki idejo dodatno povzdignejo (a ne zasenčijo). Trije favoriti vsak na svoj način neposredno sporočajo bistvo natečaja: hrana ni samoumevna, zasluži si spoštovanje, zato z njo ravnajmo kot z muzo," je dejala Sara Mekinc, predsednica žirije.

"Trije favoriti vsak na svoj način neposredno sporočajo bistvo natečaja: hrana ni samoumevna, zasluži si spoštovanje, zato z njo ravnajmo kot z muzo."



Sara Mekinc,

predsednica žirije

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS je vsak prebivalec Slovenije v letu 2021 zavrgel povprečno 68 kg hrane. Tako je v letu 2021 nastalo kar 143.254 ton odpadne hrane, od tega več kot 50 % v gospodinjstvih. Partnerji Slovenskega dne brez zavržene hrane, Lidl Slovenija, program Ekošola, Ekologi brez meja, Zveza prijateljev mladine Slovenije, TAM-TAM, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,

Tina Križaj, Katarina Ferk in Vesna Žnidaršič / Futura (Ta hrana je za …)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Etri skupina z Mini tovarno, verjamemo, da lahko s sodelovanjem in ozaveščanjem te številke zmanjšamo. Letos bomo 24. aprila že tretjič obeležili Slovenski dan brez zavržene hrane. S skupno akcijo v okviru Slovenskega dneva brez zavržene hrane bodo v aprilu potekale številne aktivnosti, s katerimi želijo prebuditi spremembo v odnosu do hrane, ter z aktivnim sodelovanjem politike in gospodarstva zavržke hrane zajeziti in jih v največji možni meri odpraviti.

Več informacij o projektu in aktivnostih je na voljo na spletni strani www.danbrezzavrzenehrane.si.