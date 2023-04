Komentar / Bastilja janšizma

(Rešitve onkraj ludizma?)

© Franco Juri

»Zaradi politično motiviranih, nekompetentnih in škodljivih potez vodstva javna televizija ne opravlja več svojega poslanstva, izgublja ugled, je vse bolj nerelevantna in se uvršča na rob zaupanja vrednih medijev. Zato je vsak dan, ko to vodstvo upravlja osrednji javni medij, v škodo javnosti in javnemu interesu, pravica javnosti do obveščenosti pa je resno ogrožena.«

— Društvo novinarjev Slovenije je ob ponovni stavki novinarjev pozvalo vodstvo RTV k odstopu (vir: MMC TVS)

»Že leto in pol tu opozarjamo, da se dogaja nekaj, kar je za pojmovanje demokratične države nezaslišano – političnostrankarski prevzem medija. Današnja stavka, današnje informativne oddaje najbolje kažejo, da je proces končan, da lahko novinarji in uredniki, ki se niso pridružili stavkajočim, sami uredijo in naredijo večino informativnih oddaj. Mi pa stojimo tu in še kar naprej opozarjamo na novinarske standarde in spoštovanje demokratičnih načel pri vodenju javnega RTV-ja, čeprav nimamo občutka, da bi nas v resnici kdo slišal.«

— Ksenija Horvat na zborovanju pred RTV-hišo (MMC TVS, 4. 4. 2023)

Procesi razkrajanja in profesionalne degeneracije javne RTV niso enkratni in posebni v svetu novih, defektnih demokracij, so pa morda bolj drastični. Antun Vrdoljak, vsesplošni in nenehni konvertit, sicer pa filmski režiser, avtor tudi številnih partizanskih filmov (denimo svojčas odmevnega U gori raste zelen bor), kasneje pa avtor domoljubnih epopej domovinske vojne, denimo o spornem junaku Gotovini (General, 2019), je svoj zenit dosegel, ko je pod Tuđmanovim patronatom mesaril po hrvaški javni televiziji ter razglasil, da mora biti »HRT katedrala hrvaškega duha«. Zlovešča napoved se je hitro uresničila in na HRT je zavladalo srhljivo enoumje, zatiranje vsakršne kritike, še zlasti na račun Tuđmana. Ni izbiral besed in postopkov, ko je šlo za čiščenje »katedrale hrvaškega duha« od »Srbov in komunjar«. Po pisanju portala Index.hr je za Dražena Budišo izjavil, da mu ne gre verjeti zaradi »bizantinske krvi«, navijaško skupino Bad Blue Boyse pa razglasil za »huligane, ki jih je treba mlatiti do krvi«. Zakaj? Ker so žvižgali Tuđmanu, ko se je odločil NK Dinamo preimenovati v NK Croatio.