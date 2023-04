Komentar / Sesanje jezika

(Jezikovna politika vs. politika jezika)

© Franco Juri

»Na spletu se je pojavil videoposnetek, ki prikazuje tibetanskega duhovnega voditelja dalajlamo, kako po poljubu dečku veli, naj mu ’posesa jezik’.«

— Dalajlamo spravlja jezik v zagate (24ur.com, 10. 4. 2023)

»Nemčija je imela po podatkih notranjega ministrstva lani dva milijona nezasedenih delovnih mest, po izračunih Agencije za delo pa potrebuje v prihodnjih letih 400 tisoč priseljencev iz tujine. Zato vlada predlaga spremembe zakona o priseljevanju. Z novim zakonom bo priseljevanje v Nemčijo bistveno olajšano, predvsem za delovno silo iz t. i. tretjih držav zunaj Evropske unije, s čimer Nemčija, pravijo zakonodajalci, postaja moderna in odprta družba.«

— Nemčija s fleksibilnim pristopom privablja tujo delovno silo (MMC TVS, 11. 4. 2023)

»Novela zakona o tujcih je prestala obravnavo pristojnega odbora. Člani odbora niso umaknili člena o pogoju znanja slovenskega jezika na stopnji A1 za družinske člane tujcev, so pa razširili nabor institucij, ki ta preizkus opravljajo.«

— Slovenija z neracionalnimi in nehumanimi potezami odganja tujo delovno silo (MMC TVS, 27. 3. 2023)

»Che Guevara je umrl zaradi svojih spopadov z multinacionalkami in imperializmom, danes pa levica v Sloveniji dopušča, da nam multinacionalke vodijo kulturno politiko.«

— Sekretar Marko Jenšterle, potem ko so mu na ministrstvu za kulturo preklicali pooblastila za vodenje službe za slovenski jezik (12. 4. 2023)

Pred prvo obletnico veličastne zmage na volitvah ni več vprašanje, kaj (vse) je z Golobovo koalicijo narobe, ampak kaj je prav. Če sploh kaj. Če odmislimo »metarazlog« – to je, da ta koalicija (za zdaj še) pomeni sanitarni zid pred vrnitvijo janšizma, bi težko našli kakšno pozitivno stvar. Po eni strani smo priča lahkotnim obljubam, po drugi strani zatekanju v poteze in ukrepe, ki se jih kleni janšizem ne bi sramoval. Tako je na primer vztrajanje pri »Janševi« noveli zakona o tujcih ... Kajpak noveli, ki iracionalno vztraja pri jezikovnem licenciranju pravice do združevanja družin. Iracionalne zahteve prejšnje koalicije niso odpravili, ampak le prolongirali začetek izvajanja in povečali kapacitete izpitnih točk. Očitno Golobova vlada ni dojela, da priseljenih delovnih migrantov in njihovih sorodnikov ne moreš na silo asimilirati, lahko jih le nekoliko integriraš. A integracija vsaj delno funkcionalno nepismenih ali polpismenih družinskih članov tujih delavcev gotovo ni redukcija na jezikovni test tipa »papir – svinčnik«, v katerem neuk in nevajen reševalec zmrzne. Pač, integracija pomeni aktivno vključevanje neredko marginaliziranih, delovno neaktivnih članov družin tujih delavcev (praviloma žena) v socialno okolje, ne pa pošiljanje v odljudne jezikovne in testne centre. Seveda sta stik in komuniciranje jezikovno neveščih s šolo in zdravstvenimi ustanovami otežena, primerneje pa bi bilo za začetek urediti mobilno mrežo jezikovne asistence za »kritične« jezike (denimo albanščino).