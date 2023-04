Kako brati Picassa

Razstave ob 50. obletnici smrti velikega umetnika se ukvarjajo tudi s spornimi vidiki njegovega življenja

Pablo Picasso (1881 – 1973)

© Profimedia

V soboto, 8. aprila, je minilo 50 let, odkar je umrl slikar Pablo Picasso, eden največjih umetnikov 20. stoletja, za marsikoga največji. Obletnico je pospremilo in jo še bo približno 50 razstav v Evropi in ZDA, vendar se te dni ne vrstijo zgolj hvalospevi Picassovi neverjetni slogovni raznovrstnosti, kompleksnosti in inovativnosti, s katerimi je premikal meje umetnosti in ki še danes navdihujejo umetnike po vsem svetu. Slišati je tudi pozive k premisleku, ali si še tako vrhunski umetnik, če je bil kot človek zelo krut in mizogin, sploh še zasluži kultni status ali pa bi ga morala, vsaj deloma, doleteti kultura črtanja.