»Preveč je tistih, ki so mišljenja, da smo Slovenci večinsko meščanskega porekla in ne kmečkega«

IZJAVA DNEVA

"Velikokrat me je prizadelo, kadar so delali sezname najboljših slovenskih filmov in nanje nikoli niso uvrščali Cvetja v jeseni. Prepričana sem, da je bil razlog kmečka tematika. Preveč je tistih, ki so mišljenja, da smo Slovenci večinsko meščanskega porekla in ne kmečkega, kar smo v resnici. A pri filmu je treba pogledati vse, ne samo tematiko, tudi postavitev kadrov, režijo, igralce ... Mislim, da je Cvetje v jeseni dobro narejen film, največ po zaslugi režiserja Matjaža Klopčiča."

(Igralka Milena Zupančič o tem, kakšni so spomini na vlogo Mete v delu Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni, s katero je kot zvezda zasijala na nebu slovenskega filma; v intervjuju za STA)