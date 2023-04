Švicarija je postala Batičerija

Legendarni slovenski umetnik Stojan Batič skozi oči študentov

Tosja Macedoni: Šah trikotnikov

V MGLC Švicarija je do 7. maja na ogled projekt Batičerija, ki so ga v letu 2022 razvijali študentke in študenti Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje pod mentorstvom Borisa Beje. Raziskovali so, kateri likovni elementi in vsebinski poudarki Batičevih del jih osebno nagovarjajo. Razstava predstavlja izbor zaključenih študentskih projektov.

"Pri predmetu Osnove likovnega izražanja se ukvarjamo z iskanjem novih oblik ali izrazov, z navdihi, s procesi snovanja novega umetniškega dela in kako v svet, ki se zdi prepoln podob, še lahko dodamo svežo, zanimivo, angažirano izjavo. Te izjave smo iskali v Spominskem ateljeju Stojana Batiča in v urbanem prostoru, kjer nas umetnik nagovori s svojimi prenekaterimi deli v glini ali bronu. Atelje v Švicariji nam je s kipi, instalacijami, slikami, risbami, grafikami in fotografijami ponudil vpogled v preteklost. Poleg kiparjevega opusa, ki smo ga opazovali na projekcijskem platnu, smo s kipi v ateljeju vstopili v intimno raziskovalni odnos," je zapisal mentor Boris Beja.

© Arhiv MGLC

S prerisovanjem, posnemanjem in interpretiranjem Batičevega rokopisa so bolje razumeli njegovo likovno formo. Te različne formate v izbranih projektih predstavljajo v dialogu in s spoštovanjem do umetnikovega dela. "Batičerija je Švicarija, ki smo jo iz parka Tivoli prenesli v prostore fakultete in v prenekatere domove študentov. Razlog izbire Batiča za delo v naših prostorih je njegova rudarska izkušnja, s katero je likovno zaznamoval zasavska mesta," je še zapisal Beja.

Boris Beja,

mentor projekta

Na razstavi sodelujejo: Ajda Breščak, Anika Živec, Benjamin Jakob Horvat, Eva Benedičič, Evgenija Todorovska, Hana Muck, Lucija Zorn, Manca Baša, Manca Blatnik, Marko Verdnik, Maruša Požar, Maša Dacar, Maša Podvez, Maša Simonič, Miha Zorko, Neja Jug, Nika Repija, Rina Petričević, Sabina Oražem, Taša Mir, Tinkara Bajrič, Tosja Macedoni, Vesna Malnarič.

© Arhiv MGLC

Stojan Batič (1925–2015) je v Švicariji ustvarjal med letoma 1954–1959, ko se je preselil v atelje na Svetčevi ulici v ljubljanski Rožni dolini. Leta 2018 smo ob prenovi Švicarije in na pobudo dedičev rekonstruirali njegov atelje iz Rožne doline. Kot muzejska postavitev prostor ponuja spoznavanje umetnikovega opusa in hkrati spodbuja ustvarjalnost. Na ogled so osnutki znamenitih spomeniških del in mala plastika, ki ji je Batič namenjal osrednjo pozornost.