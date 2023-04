Danes kapitalizem povzroča takšne težave, da bi ljudi rešila le totalna legalizacija konoplje

Politika namesto prave vojne – vojne proti podnebnim spremembam, vojne proti ekscesnemu, dereguliranemu kapitalizmu – bije smešne, nesmiselne vojne, recimo vojno proti mamilom

Poročilo s fronte. Konoplja osvobaja. Miha Čelar, 2022

Politika namesto prave vojne – vojne proti podnebnim spremembam, vojne proti ekscesnemu, dereguliranemu kapitalizmu – bije smešne, nesmiselne vojne, recimo vojno proti mamilom, opozarja Čelarjev epski doku Konoplja osvobaja, v katerem narator, črnogorski pevec Rambo Amadeus, dahne: »Nekoč, ko bo vojne proti mamilom enkrat konec, se bodo ljudje vprašali: je bilo vredno vse to pretrpeti samo zaradi trave?«

»Nekoč, ko bo vojne proti mamilom enkrat konec, se bodo ljudje vprašali: je bilo vredno vse to pretrpeti samo zaradi trave?«



Rambo Amadeus,

črnogorski glasbenik

Čelarjevo poročilo s fronte se stegne od Brežic do Švice, Hrvaške, Makedonije, Španije, Srbije in Kalifornije, tako da spoznamo Janka Pirca, ki je skušal s konopljo omiliti sinovo sladkorno bolezen in pozdraviti ženino multiplo sklerozo, a mu je potem zaradi vojne proti mamilom razpadlo življenje (izgubil je ženo, s sinom nima stikov, izgubil je vse zobe), hrvaške aktiviste, ki so prepričani, da gojitelje konoplje preganjajo le zato, ker farmacevtski industriji odžirajo posel, barcelonske cannabis klube, v katerih se je mogoče legalno »rekreirati«, kalifornijske nune, »Sestre iz doline« (Yosemite Valley), ki slavijo zdravilne učinke konoplje (in ki so prišle na naslovnico revije Rolling Stone), švicarske gojitelje, ki konoplji vrtijo klasično glasbo (da ima močnejše korenine in da bolje uspeva), Srbe, ki se zdravijo s konopljo, a živijo v stalnem strahu pred aretacijo, in slovitega televizijskega snemalca Žiga Trnkoczyja, pravnuka ljubljanskega lekarnarja, ki je že leta 1875 – »z dovoljenjem avstroogrskih oblasti in blagoslovom takratnih zdravnikov« – prodajal cigarete s konopljo (smotke), ki so jih priporočali za astmo, pljučnico, nevrološke težave, glavobole, nespečnost, živčni kašelj in vnetje živcev (škatlica je stala 80 krajcarjecv, alias 40 evrov).

Danes kapitalizem povzroča takšne nevrološke težave, glavobole, nespečnost, živčni kašelj in vnetje živcev, da bi ljudi rešila le totalna legalizacija konoplje. (Kinodvor + kino)

