IZJAVA DNEVA

"Ja, nismo še prišli na vrsto zaradi ukrajinskega odpora. Ni nujno, da ste strokovnjak za geopolitiko, da razumete, da je Moldavija nepomembna, ima pa lego, ki bi omogočila Rusiji, da pridobi več vpliva v regiji."

"Za Moldavijo vojna v Ukrajini ni le novica, z njo ljudje živijo. Vezi z Ukrajino so močne, tam imamo prijatelje, družine, spomine na počitnice – Odesa je bila za nas edino morje. Skratka, Ukrajina za nas ni nekaj, kar bi morali iskati na zemljevidu, kot je za številne Evropejce. Ko so bombardirali Odeso, so to ljudje v Kišinjevu slišali. Zato je pogled na vojno drugačen. Želimo si, da bi se vojna končala z ukrajinsko zmago. Ni vsak konec vojne dober konec. Mi vemo, kaj pomeni dober konec vojne."

(Moldavska pisateljica Tatiana Ţîbuleac v neposrednem vplivu vojne v Ukrajini, ter o tem, da je Moldavija naslednja na vrsti za vse, kar se lahko zgodi; v intervjuju za Radio Ars)