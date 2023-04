Ker zdaj tudi pesnice dobivajo nagrade, Slovenci ne bomo več narod pesnikov?

IZJAVA DNEVA

"V začetku leta je neki avtor objavil članek, kjer je zaskrbljeno ugotavljal, da zato, ker po novem tudi pesnice dobivajo nagrade (konkretno Jenkovo nagrado), Slovenci ne bodo več narod pesnikov, temveč narod pesnic ali ranljivih pesnic, tako nekako se je izrazil. Članek so mu najprej zavrnili v časopisu Delo, in tako je pristal v reviji Demokracija in seveda smo se, ko smo izvedeli za ta članek, najprej gromko in dolgo časa smejali, ampak v resnici ni smešno. Gre za ta izjemni, tudi patetičen strah, da patriarhat ne bo vladal večno in povsod, zna se hitro razbohotiti, in že smo pri pravici do splava, odnosu do transspolnih oseb ... Vseeno mislim, da se ta nazadnjaški tok pri poeziji ne bo zgodil. Družba se spreminja in ozavešča, kaže interes za to, kar je bilo doslej v ozadju, številne pesnice, LGBT-pesnice in pesniki pa prihajajo s fantastičnimi literarnimi deli. Mogoče je vedeževanje avtorja tistega članka točno in bo tole tudi res postal, kot se je izrazil, narod pesnic, kar pa bi si po moje zaslužilo samo en velik aplavz, ali ne?"

(Pesnica Nina Dragičević o razmerju med nagrajenimi pesnicami in pesniki; v intervjuju za podkast Številke na MMC RTV Slovenija)