Ali je za igralca kaj drugače, če igra heteroseksualno ali homoseksualno vlogo?

IZJAVA DNEVA

"Nekaj časa sem se spraševal, ali je za igralca kaj drugače, če igra heteroseksualno ali homoseksualno vlogo. Ljubezen je ljubezen, ne moreš je popredalčkati v levo ali desno, samo v drugačni obliki pride. Ali je brezpogojna in je človek predan, ali pa gre v neki odnos s figo v žepu, ali mu je bolj pomembna slika tega odnosa, ali pa dejanski odnos – vse to je morda povezano tudi s tem, da je zdaj veliko odnosov izjemno površinskih. Za moja leta bi zunanji, mogoče bolj konservativen opazovalec pripomnil, da zdaj je pa morda že čas za določene zadeve. Sami sebe lahko prinesemo okrog zaradi miselnosti, kaj bi se do zdaj moralo zgoditi in kaj vse bi že morali imeti."

"Pomembno je, da najdeš svobodo in lahkotnost sprejemanja življenja takšnega, kot pride, pa tudi zmožnost sprejemanja samega sebe. Da se ne tolčeš po glavi zaradi svojih 'napak' in od sebe ne zahtevaš preveč, kljub temu da smo nenehno obdani z informacijami o popolnosti, o tem, kaj moramo narediti, da bomo super lepi, super srečni. Super ljudje. Pa nismo super ljudje."

(Igralec Domen Valič o tem, kakšna je njegova vloga v predstavi Angeli v Ameriki v režiji Ivice Buljana, ki bo premierno uprizorjena 3. maja; v intervjuju za Dnevnik)