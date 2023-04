Komentar / Veteran vojne s Slovenijo

(ter njegovi traktoristi, penzionisti, žurnalisti in drugi gardisti)

© Franco Juri

»Igorja Pirkoviča smo vprašali, zakaj v nedeljski večerni napovedi današnje oddaje ni navedel, da se Golob pogovora ne bo udeležil. Povedal je, da obvestila kabineta predsednika vlade ni prejel. Že med našim pogovorom pa je še enkrat preveril elektronsko pošto in opravičilo kabineta, kot nam je dejal, našel med vsiljeno pošto.«

— (N1, 24. 4. 20230)

»Bili smo žrtvovani za okoljske eksperimente aktivistov in uradnikov,«

— je predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved utemeljil traktorsko obleganje glavnega mesta

»Poleg že omenjenih slovenskih zastav, ki so poskrbele za bolj praznično kot protestniško kuliso dogodka, so za razliko od prvega shoda prevladovala sporočila na transparentih, ki so bila usmerjena v glavnem proti vladi Roberta Goloba, ni pa bilo več transparentov, kot pred mescem dni, ki bi malikovali predsednika SDS Janeza Janšo kot odrešitelja Slovenije.«

— Poročilo o drugem Ruparjevem upokojenskem protestu (Delo, 1. 3. 2023)

»Mi ne bomo lačni, vi morda boste!«

— Protestni kmetje so s transparenti grozeče napovedali igre lakote (MMC TVS, 25. 4. 2023)

Kako dolga je minuta, je odvisno od tega, na kateri strani zaklenjenih straniščnih vrat ste. Kako dolgo je leto, pa je odvisno od tega, ali je Janša v opoziciji ali na oblasti. Če ni in ni bilo konca dveletne Janševe vladavine po Šarčevem odstopu, je zdaj prvo Golobovo leto minilo, kot bi mignil. In če je Janša takoj po zgodovinskem porazu deloval depresivno, brezvoljno, je sedaj spet hiperaktiven. Nekakšen evforičen robot.