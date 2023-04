Boj za slovenščino

Netflix še naprej ne popušča, Apple pa naj ne bi bil več nenaklonjen slovenščini na svojih napravah. Jo bomo res dočakali in predvsem kdaj?

Ministrica za kulturo Asta Vrečko – na fotografiji med govorom na dogodku v spomin na ženske demonstracije proti okupatorju leta 1943 – kritikom, ki ji zadnje tedne očitajo »izdajo maternega jezika«, odgovarja, da imajo enak cilj, le pot je drugačna: po njenem je zakon o javni rabi slovenščine treba spremeniti, »saj dogajanje v zadnjih 15 letih žal ni pripeljalo do željenega rezultata«.

© Borut Krajnc

Ko je podjetje Microsoft 24. avgusta 1995 predstavilo novi operacijski sistem Windows 95, je bila to ena od novic leta. Seveda ne le zato, ker je Microsoft v oglasno kampanjo, v kateri so med drugim sodelovali The Rolling Stones, Jennifer Aniston in Matthew Perry, vložil 226 milijonov evrov, ne, novica leta je bil že sam operacijski sistem, ki so ga še pred uradno predstavitvijo prodali v 11 milijonov izvodih, saj je s svojo inovativnostjo in do uporabnika prijaznejšimi rešitvami pomembno prispeval k strmemu porastu uporabe računalnikov in spleta po vsem svetu. V Sloveniji pa je bil tedaj še dodaten razlog za veliko priljubljenost novega Microsoftovega operacijskega sistema: njegov slovenski prevod.