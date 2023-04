In potem ni bilo ničesar več

Postumno urejanje klasičnih del, iz katerih založniki odstranjujejo sporne izraze, marsikdo prepoznava kot cenzuro, ki se podreja absurdnim zahtevam »moralno prebujene« družbe

David Suchet kot detektiv Hercule Poirot v televizijski adaptaciji knjige Smrt na Nilu (2004), enega od slovitih del Agathe Christie, ki je bilo v nedavni čistki razbremenjeno spornih izrazov.

Vodilne svetovne knjižne založbe te dni dvigujejo ogromno prahu, saj iz sodobnih literarnih klasik pokojnih avtorjev, kot so Agatha Christie, Roald Dahl in Ian Fleming, odstranjujejo izraze, danes zaznane kot žaljive, in jih zamenjujejo s prijaznejšimi, ki naj bi bili primernejši duhu časa. Kot pravijo založniki, knjige posodabljajo, da bi jih prilagodili »sodobni senzibilnosti«, torej zahtevam občutljivega, moralno prebujenega bralstva; to čedalje bolj teži k politični korektnosti in je vsak dan bolj alergično na besede, ki so bile nekoč sprejemljive, danes pa krasijo črne liste nespodobnih izrazov. So takšni posegi v klasično književnost v nekaterih primerih ustrezno početje ali gre vselej za zgrešeno cenzuro, ki avtorjevo delo skruni brez njegovega soglasja?