»Ne bi šel več v politiko, ker tega nihče ne ceni«

IZJAVA DNEVA

"Tudi jaz ne bi šel več v politiko, ker tega nihče ne ceni. Mene je prvič izvolilo 80 odstotkov volivcev moje volilne enote, pozneje nekoliko manj. A hodili so me prosit, naj kandidiram. Ko sem bil izvoljen, sem bil pa pizda, ki je sedla h koritu. Še brat je rekel, zdaj si se pa prislinil. Takoj mislimo, da so politiki slabi in da poskrbijo samo zase. Nisem nor, da bi hotel imeti tak sloves. Zdaj, ko sem pisatelj, me vsi božajo, in res bi bil tele, če bi šel nazaj v politiko."

(Pisatelj Tone Partljič o tem, da ko je bil on v državnem zboru, je bilo med njimi 12 članov društva pisateljev; v intervjuju za Nedelo)