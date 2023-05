»Geje še vedno prikazujemo preveč poženščeno, predvsem pa vsiljivo«

IZJAVA DNEVA

"Pogosto slišimo, da 'naši bralci in gledalci zahtevajo to in ono'. Pred kratkim me je tako lepo presenetilo, ko sem na HBO gledal serijo The Last of Us, ki so jo posneli po istoimenski videoigri. Tretja epizoda prve sezone se osredinja okoli gejevskega para, ki skupaj preživlja apokalipso. Na ekranu sem prvič videl, kako se poljubljata dva petdesetletnika in kako sta nežna drug z drugim. Njun seks je bil prikazan izjemno subtilno. Kljub temu moram priznati, da mi je bilo ob tem malce neprijetno. In potem sem se spraševal: what the fuck je narobe z mano, da mi je to neprijetno? Verjetno zato, ker sem prvič videl takšen prizor. In ravno tega primanjkuje v našem prostoru. Geje še vedno prikazujemo preveč afektirano, poženščeno, predvsem pa vsiljivo."

(Igralec Domen Valič o tem, da so LGBT+ tematike v naših gledališčih razmeroma pogosto in predvsem temeljito zastopane, medtem ko za komercialne televizijske vsebine tega ni mogoče trditi; v intervjuju za Nedelo)