Naj živi eksperimentala!

Tretji mednarodni festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana

Gudrun Krebitz: The Magical Dimension

V Slovenski kinoteki in Projektni sobi SCCA bo od 11. do 14. maja potekal 3. mednarodni festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana, ki ga bodo odprli z razstavo Neže Knez z naslovom Analogne difrakcije #1. Razstava predstavlja aktualno fazo večletnega umetniško-raziskovalnega projekta vizualne umetnice Neže Knez, ki se bo na koncu zgostil v eksperimentalni film. Z raziskovanjem specifičnega prostora, bivše tetine parcele sredi gozda z obilo rastlinja, in potapljanjem v spomine iz otroštva ter v doživetja na tem prostoru avtorica preiskuje prepletanje spomina in minevanja.

"Z raziskovanjem specifičnega prostora, bivše tetine parcele sredi gozda z obilo rastlinja, in potapljanjem v spomine iz otroštva ter v doživetja na tem prostoru umetnica Neža Knez preiskuje prepletanje spomina in minevanja. Eksperimentira z materiali in beleži organski spomin ter kemično-fizikalne odtise, ki jih na filmskem traku puščajo rastline in predmeti v obliki fitogramov in fotogramov. Poseben poudarek namenja eksperimentiranju z materialnostjo analognih mehanizmov in organskih postopkov, ki s filmskega traku izvabljajo podobe, svetlobo in zvok," je zapisala kuratorka Vesna Bukovec.

RAJ X TOT in Antonio Giacomin: Potovanje v vesolje zavesti

Štirje festivalski dnevi izzivajo horizont udomačenega pogleda: z avtorico v fokusu, eksperimentalno avstrijsko animatorko Gudrun Krebitz, boste raziskovale_i polifonično plastenje intimnih filmskih krajin; panameriško eksperimentalno produkcijo boste spoznavale_i skozi programa gostujočega ekvadorskega kuratorja Jean-Jacquesa Martinoda, letošnja nova sekcija Razgledi pa združuje paberkovanje programske ekipe po širokem polju aktualnih praks.

S programom Nova svetloba želijo poudariti pomen ohranjanja domače dediščine, ob tem pa mislijo tudi prihodnost: v času festivala bo meje pogleda preizkušala interaktivna VR instalacija Potovanje v vesolje zavesti. Za zaključek festivala bo poskrbel češki umetnik Jan Kulka z AV performansom. Vive le expérimental!