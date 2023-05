»Književnost prek čustev približa preteklost, zgodovina pa razlaga dejstva«

IZJAVA DNEVA

"V Franciji se več zgodovinarjev ukvarja s temo kolonialne zgodovine in širijo znanje o tem obdobju - vse to je na razpolago v akademskih delih, večja težava pa je seveda z difuzijo teh idej v javnosti. Zgodovinar Pascal Blanchard, denimo, je franoska avtoriteta za kolonialno obdobje. Za druge evropske dežele pa ne morem govoriti: Evropa združuje toliko različnih perspektiv in stališč, da ne upam soditi kar povprek. V šolskih učbenikih so posamezna poglavja seveda namenjena kolonializmu, ampak v tem pogledu lahko veliko naredi tudi literatura. Literatura se lahko dotakne ljudi. Ganilo me je, da so, ko sem predstavljal roman Več kot brat, ljudje pristopali k meni s fotografijami svojih dedov ali pradedov, ki so se slikali s senegalskimi vojaki. Književnost nagovarja spomin naroda in posamezniku prek čustev približa preteklost, zgodovina pa mu, nasprotno, predvsem razlaga dejstva."

(David Diop, francoski pisatelj in dobitnik mednarodnega bookerja, o tem,, kako dojema sodobno francosko družbo, ko gre za debate o postkolonializmu; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)