Komentar / Ko to tamo peva?*

(Narod pevcev, lažnivcev, kolaborantov in manipulantov)

© Franco Juri

»Jaz mislim, da mora Trg revolucije, ki simbolizira republiko Slovenijo, pač biti posvečen vrednotam osamosvojitve in ničemur drugemu.«

— Lojze Peterle je dojel, da radikalno rušenje spomenikov spada le na trg izvornega imena (Tiskovna konferenca VSO, 10. 5. 2023) )

»Moja ideja je bila spomniti, da so pravi junak osamosvojitve državljanke in državljani, ki so glasovali za samostojnost na plebiscitu in potem zavarovali to odločitev v odporu zoper agresijo jugoslovanske armade. Leta 1990 in 1991 ni bilo delitve na leve in desne, na ’komuniste in nekomuniste’, kot se delitev poskuša zdaj umetno ustvarjati za nazaj. Politika se je takrat oblikovala v tesnem sozvočju s hotenjem ljudi po razdružitvi in osamosvojitvi.«

— Milan Kučan o razlogih predloga spomenika osamosvojitve (Intervju za Delo, 12. 5. 2023)

»… Poglejte, novi zakon o RTV, torej ta sprememba, je razveljavila vse tiste določbe, ki so omogočale razrešitev članov programskega sveta – ni jih več.« – Kaj to pomeni? Da imajo neskončni mandat? »Nimajo več mandata, ker je njihov mandat prenehal po črki zakona, zdaj imajo samo še obveznost opravljati še naprej svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta. To pa je ustavno sodišče zadržalo. In novi svet se ne more konstituirati in to se sedaj vleče ad infinitum.«

— Rajko Pirnat o težki pravni zagati razrešitve pat pozicije javne televizije (Odmevi TVS, 16. 5. 2023)

»Napačni so šli na Evrovizijo.«

— Janez Janša se je na Twitterju odzval na pevski izliv Urške Klakočar Zupančič med slavnostnim govorom na Poljani (Twitter, 13. 5. 2023)

Pa tako dobro je že kazalo. Najprej smo se rešili Janše, potem pa še Pahorja. A je veselje hitro skopnelo. Namesto originala smo dobili tri majhne Pahorje. Kajpak Goloba, Klakočar Zupančičevo in Pirc Musarjevo. Res ga ne dosegajo ali celo presegajo, a hkrati nobeden od njih več ne postavlja v ospredje političnega žargona, ampak so politiko kot delo za javno stvar prestavili na oder izkazovanja takšnih ali drugačnih nepolitičnih talentov in okusov. Slej ko prej slabih okusov in zelo zmernih talentov. To ni dobro. Če je bila to cena, da smo se rešili Janše in Pahorja, smo drago plačali. Pa še nobenega jamstva ni, da prvemu, s sedanjim zmedenim in neprepričljivim delovanjem, ne trasirajo poti nazaj na oblast. In predvsem se bojim, da je škoda novega sloga nepovratna. Da poslej za resno politiko oziroma politično zastopstvo preprosto ne bo več prostora. Da bo postala politična arena predstava všečnosti, klovnovstva in neobrzdanosti.