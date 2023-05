Odnos človeka do lastnega okolja

V Galeriji Y bo do 30. junija na ogled skupinska razstava Community.env

DILEMA, 2023

V Galeriji Y (Trubarjeva 79) bodo danes, 19. maja ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Community.env, ki predstavlja dela mladih umetnic in umetnikov, katerih skupna točka je prevpraševanje odnosa človeka do lastnega okolja v katerem živi. Letos je to okolje zoženo na koncept mestnega prostora. Zajema predvsem urbanizem, različne mestne površine, skupnostne prostore, parke, tretje krajine, obmestna območja in arhitekturo. Na podlagi ideje o pomembnosti skupnosti in kakovostnega bivanja v mestnem prostoru na razstavi sodelujejo raznoliki umetniki_ce mlajše generacije, ki se v svoji praksi ukvarjajo z urbanizmom, arhitekturo, okoljevarstvom, človeškim faktorjem, lovljenjem mestnih utripov, nepremičninskim vprašanjem in kvaliteto življenja v mestu.

Razstava sodi v programski sklop tako imenovanega ECOART-a, ki se v prostorih Galerije Y odvija že tretjič zapored. Vsebinsko odpira vprašanja vezana na ekologijo in okoljsko problematiko, z namenom drugačnega ozaveščanja o lokalnih in globalnih spremembah ter varovanju okolja in družbe. Ekologija kot veda o odnosu organizmov do okolja posledično pritiče tudi urbanemu okolju. "Razstava Community.env se tako navezuje na človeško delovanje znotraj mesta, na skupnostne prostore in javne površine kot so parki, trgi, vrtovi, športne površine, umetniški prostori, večnamenski prostori, pa tudi vmesne lokacije kot so tretje krajine, gradbišča, cestišča, različne zgradbe in obmestni kraji," so zapisali v galeriji.

Ema Kobal s prefinjeno tehniko monotipije raziskuje prostore skupnosti kot so parki, sprehajalne poti, nabrežja, drsališča in mestni trgi. S svojo prepoznavno likovnostjo upodobljene prostore in tamkajšnje utripe približa na način, ki spodbuja pozitivno naravnan odnos do taistih prostorov, potencialno željo po obisku in posledičnemu ohranjanju. Carolina Da Matthies se ukvarja z alternativnimi urbanimi območji; fotografira pribežališča lokalnih subkultur, grafite, območje Metelkove, Roga in Tobačne s fokusom na kulturno dogajanje, skejtersko kulturo in arhitekturo.

Na podoben način se z utripom in delovanjem prostora ukvarja tandem DILEMA, ki raziskuje izbran prostor in njegovo topografijo, proučuje in interpretira najdene predmete, razumljene kot skrivnostne sedimente, ki se skozi čas nalagajo v zgodbovni arhiv. Intermedijski umetnik Nejc Trampuž, ki s prostorom in njegovim delovanjem rad špekulira ter s pomočjo digitalnih kolažev sestavlja utopične urbane krajine, se kolažiranja v priljubljenem žanru solar-punka loti z mislijo na popolno mesto. Jernej Čuček Gerbec javne prostore in mesto obravnava skozi konceptualno prizmo vsakdanjosti, domačnosti in ponavljajočih se dogodkov vezanih na specifične lokacije in spomine. Umetniški kolektiv Kvadratni meter pa v skladu s svojo aktivistično prakso naslavlja nepremičninsko problematiko in pomembnost kakovostnega bivanja vseh prebivalcev, s fokusom na problematiki omejevanje in izginjanja javnih prostorov.