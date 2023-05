Iron Maiden / Po 16 letih se vračajo v Ljubljano

V Areni Stožice bodo nastopili 28. maja

Po 16 letih bo v Sloveniji ponovno nastopila legendarna hard rock zasedba Iron Maiden. Na prvem koncertu v okviru turneje “Future Past Tour," ki bo 28. maja v Areni Stožice, bodo predstavili svoj zadnji album Senjutsu, uspešnice z albuma Somewhere In Time iz leta 1986 in druge klasike skupine. Kot predskupina bodo nastopili The Raven Age. Dan pred koncertom v Stožicah bo ustanovni član skupine Steve Harris s svojo skupino British Lion nastopil v ljubljanski Cvetličarni.

Basist Steve Harris pravi, da so po izidu zadnjega albuma trenutno turnejo Legacy of the Beast Tour nekoliko posodobili tako, da so nastope pričeli s prvimi tremi pesmimi z nje, z odrsko postavitvijo Japanese Palace.

"Ker nima smisla ponavljati tega za turnejo albuma Senjutsu, smo razmišljali o drugih možnostih in smo se odločili, da ponovno oživimo turnejo Somewhere In Time, saj ta ni bila vključena v različne retrospektivne zgodovinske turneje, ki smo jih imeli v preteklosti."



Steve Harris,

basist zasedbe Iron Maiden

