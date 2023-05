Uvodnik / Golobov obrat

Le redki so politiki, ki so zmožni potegniti zavoro, se umakniti in razmisliti o začrtani politiki. Le redki so politiki, ki so zmožni resno vzeti kritiko, si jo ogledati z vseh strani, jo predelati in sprejeti ter se ji prilagoditi. Dejansko je politika pogosto predvsem prostor samovšečnih ljudi, ki se s kritiko niso zmožni soočiti, ki trmarijo, celo zapadejo v užaljenost in togotnost. Za slovensko politiko to velja še prav posebej, saj gre vanjo malo modrih ljudi, toliko se jih je namreč že opeklo, pa tudi sicer je zaradi majhnosti države kadrovski bazen zelo šibek.

Robert Golob se je marca zazdel še eden od teh politikov. Togotno se je odzval na kritike, trmaril je v komuniciranju z javnostjo in s hitrimi obljubami, njegov ugled se je le še zmanjševal, začel je že govoriti o zarotah.

A danes te kritike premiera Goloba ni več mogoče izreči tako zlahka. Naredil je natančen in premišljen obrat v komuniciranju, se dejansko – zadržano in še vedno malo ihtavo, pa vendar – opravičil zaradi napačnega komuniciranja in oblastnega vedenja. Očitno je zelo natančno proučil kritike, ki so letele nanj. Ne samo to: nehal je tudi bezljati in govoriti vse o vsem. Takšnega obrata na tem mestu v slovenski politiki še nismo videli.

Golob zdaj zelo natančno komunicira vladne poteze – pri čemer vse, kar govori, dejansko tudi drži. Preprosto je nehal govoriti o svojih mislih, zdaj operira le še s podatki, manj mnenji in željami. Tako drži, da si je koalicija leta 2022 zastavila samo dva cilja: oblikovanje nove postcovidne strategije in spoprijem z energetsko krizo. Oba projekta sta vladi celo v primerjavi z drugimi evropskimi državami – zlasti perifernimi, ki imajo manj moči, mednje pa spada tudi Slovenija – uspela, z vidika prebivalstva in podjetij. Cene energentov so v Sloveniji v povprečju nižje po celotnem spektru. Drži tudi, da je vladi uspelo zvišati minimalno plačo, pri čemer gospodarstvo ni niti trznilo, ampak je ostalo popolnoma stabilno. Prav tako so se stabilizirale javne finance, vladi je celo uspelo zmanjšati javni dolg, kar je leta 2022 uspelo le redkim državam EU. Drži, da je ustavila pritisk združenih zdravstvenih lobijev, ki so ga ti izvajali z načrtnim kratenjem pravic bolnikom. A to še ni vse: govorjenje o posamičnih reformah, ta ponovitev abotnega vladnega semaforja Boruta Pahorja, je v zadnjem mesecu nadomestila makroekonomska govorica, govorica, ki pritiče resnim premierom. Golobu in ministrom vlade – pri čemer gre posebej omeniti predvsem Luko Mesca – je uspelo v enem mesecu umiriti celotno politično sceno.

In? Dobesedno v trenutku, ko so nehali zganjati populizem in histerijo, ko so torej začeli govoriti stvarno in tudi umirili žogice, ki so jih sami pošiljali po političnem igrišču, se je takoj skristalizirala razlika med to normalnostjo na eni strani in politično infantilnostjo, ki jo predstavlja druga stran, torej SDS Janeza Janše. Bolj ko se je retorika vladne strani zadnji mesec umirjala, jasneje se je spet videlo, kakšne norosti počne in govori druga stran. Samo spomnimo se, da Janša v teh dneh govori o domnevni državljanski vojni.

V trenutku, ko je torej Golob začel govoriti v številkah, ko je vlada začela predstavljati realne ukrepe in učinke, je nasprotna stran postala vidno patetična. Zlasti prvi človek opozicije Janez Janša. Še pred mesecem se je zdelo, da se vrača v središče politike, celo resni ljudje so začeli omenjati možnost njegove vrnitve na premierski položaj še pred iztekom mandata sedanje vlade, a obrat v Golobovi in vladni retoriki ga je nemudoma vrnil točno tja, kamor spada: med evropske populiste, s sabo obsedene avtokrate, nevarne, ko so na oblasti, čudaške obstrance, ko nimajo moči.

Golob je svoj padec, grob in trd, doživel slabega pol leta po imenovanju na položaj predsednika vlade, preživel je lastno štirimesečno razpadanje pred očmi javnosti, a se zdaj dejansko počasi, vendar gotovo pobira. In bolj ko je gotov, bolj ko ve, kaj dela, skromneje in bolj zadržano nastopa. Prav ta presenetljivi obrat tudi dokazuje, da je razumel sporočilo javnosti, razumel je, kaj dela narobe – in razumel je, da javnost res ne prenese oblastnosti, arogance, razkazovanja moči in bogastva, predvsem pa ne prenese užaljenih ljudi z močjo. Da, našteli smo vse tisto, zaradi česar so z oblasti »odleteli« njegovi predhodniki.

Edini akutni problem vlade in premiera Goloba v tem trenutku je tako le še visoka inflacija. V teh dneh razkriti rekordni kumulativni dobički slovenskih podjetij kažejo, da so številna zlorabila inflacijsko klimo in s podražitvami ustvarila rekordne dobičke, s tem pa seveda poganjala inflacijo v višave ter povzročala siromašenje prebivalstva. To še kar traja. V Sloveniji imamo tako opraviti s pojavom inflacije pogoltnosti.

Golobove poteze zoper to pogoltnost, ki dejansko škoduje večini prebivalstva, še čakamo.