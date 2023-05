105 petkov

Izšla je velika knjiga o kolesarskih protestih, izid pa spremlja še večja razstava

Naslovnico knjige 105 petkov (Kolesarski protesti 2020– 2022) krasi ena najbolj ikoničnih fotografij petkovih protestov. Fotograf Gašper Lešnik jo je ustvaril za naslovnico Mladine, ki je izšla 15. maja 2020, kasneje pa je zanjo prejel nagrado Društva novinarjev Slovenije za izjemne dosežke v novinarski fotografiji.

Vedno, ampak res vedno znova se je treba spomniti tistega slavnega izreka Marka Zorka, ki je pred kakšnimi 15 leti v Mladini zapisal: »Smeh je znamenje svobode, začetek smeha je konec strahu.« Bil je to čas prve Janševe vlade in vsa Slovenja se je krohotala, ko so sredi Ljubljane v nekem stanovanju kar naenkrat odkrili skrito celico nemške obveščevalne službe. Družba je potrebna smeha, smeh razgrajuje vse jeklene režime.