Odprta akademija / Trajnostno naravnana in brezkompromisno kaotična

Zaključna razstava študentk in študentov je največji letni dogodek Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)

Napovedni plakat za letno razstavo UL ALUO: Odprta akademija 2023

Od 1. do 4. junija bo na vseh treh lokacijah Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (Dolenjska 83, Erjavčeva 23, Tobačna 5) potekala že tradiciobalna Odprta akademija oziroma zaključna razstava študentk in študentov, ki je s spremljevalnimi dogodki obenem njihov največji letni dogodek.

Razstave in sorodne dejavnosti bodo potekale tudi širše, od MGLC in Moderne galerije do lokacij letošnje Svetlobne gverile in TAM-TAMove plakatne galerije Figovec, saj je vso izjemno študentsko produkcijo preprosto nemogoče zajeziti zgolj znotraj prostorov Akademije.

Vsi dogodki so brezplačni, spodaj pa po dnevih in lokacijah objavljamo program v celoti, sicer pa si lahko več preberete tudi na družbenih omrežjih UL ALUO (Facebook, Instagram) in na uradni spletni strani akademije.

PROGRAM ODPRTE AKADEMIJE

ČETRTEK, 1. junij

14.00–20.00 Razstava odprta na vseh treh lokacijah UL ALUO

TOBAČNA ulica 5

14.00 PREDSTAVITVE ŠTUDENTSKIH PROJEKTOV ZA STROKOVNE PARTNERJE – Oddelek za restavratorstvo

16.00 OTVORITVENI DOGODEK – Oddelek za restavratorstvo + smer Video, animacija in novi mediji (Oddelek za slikarstvo)

16.15 AGLUO BANG (koncert in happening) – Studio za sodobno glasbo UL AG + UL ALUO (Video, animacija in novi mediji, Slikarstvo)

ERJAVČEVA cesta 23

10.00 KAVA NA AKADEMIJI: PREDOGLED ZA MEDIJE (sejna soba dekanata)

18.00 OTVORITVENI DOGODEK – Oddelek za kiparstvo + Oddelek za slikarstvo (Slikarstvo, Grafika) + Katedra za teoretične vede

OPOMBA: Za vse obiskovalke in obiskovalce otvoritvenega dogodka na Erjavčevi (in Tobačni) bo ob 19.45 organiziran brezplačni prevoz z mestnim avtobusom LPP na Dolenjsko cesto 83!

DOLENJSKA cesta 83

14.00 PREMIERA ANIMIRANIH FILMOV Z GOSTI IZ STROKE – smer Ilustracija

15.00 PREDSTAVITVE ŠTUDENTSKIH PROJEKTOV – Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje

20.00 OTVORITVENI DOGODEK – Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje + Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij (Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija)

21.00–24.00 KONCERT .travnik + AFTER PARTY

22.45 DRAG SHOW House of Vulva (nastopata Vera in Patricia Vulva)

PETEK, 2. junij

10.00–18.00 Razstava odprta na vseh treh lokacijah UL ALUO

12.00 & 17.00 JAVNO VODSTVO (vzporedno na vseh lokacijah)

TOBAČNA ulica 5

10.00–13.00 DELAVNICA ZA DIJAKE DO MEJA DOPUSTNEGA – Oddelek za restavratorstvo

13.00–16.00 DELAVNICA ANALOGNA ANIMACIJA (za dijake in izven) – smer Video, animacija in novi mediji

17.00–19.00 DELAVNICA ZA RANLJIVE SKUPINE ZAČUTITI UMETNINO – Oddelek za restavratorstvo

ERJAVČEVA cesta 23

10.00–13.00 DELAVNICA ZA DIJAKE ŽIVEK – smer Grafika

10.00–13.00 DELAVNICA ZA DIJAKE ZGODBE IZ PODGOBJA – Oddelek za kiparstvo

11.00 POGOVOR OD PREPOVEDI DO ZAPOVEDI – Oddelek za slikarstvo (z magistrskimi študentkami slikarstva v zaključevanju Mašo Knapič, Anastazijo Pirnat in Nežo Perovšek se bo, v predavalnici 7, pogovarjal prof. Žiga Kariž)

13.00 PREDSTAVITEV UL ALUO SKOZI PRIZMO RAZISKOVANJA IN ŠTUDIJA NA 3. STOPNJI – Katedra za teoretične vede

DOLENJSKA cesta 83

10.00–13.00 DELAVNICA ZA DIJAKE SORODNOSTI IN RAZLIKE MED STEKLOM IN KERAMIKO – smer Unikatno oblikovanje

10.00–13.00 DELAVNICA ZA DIJAKE OSNOVE STRIPOVSKE UMETNOSTI – smer Ilustracija

11.00 POGOVOR ZASLIŠANJE – smer Fotografija (z alumnom Nejcem Trampužem se bo pogovarjal študent fotografije Tine Lisjak)

13.00 POGOVOR KRITIKA V OBLIKOVANJU – smer Industrijsko oblikovanje (s Kate Wagner (ZDA) se bo pogovarjal študent industrijskega oblikovanja Črt Štrubelj > pogovor bo predvajan v živo na Radiu Študent)

14.00 POGOVOR VSI SMO UREDNIKI ALI KAKO ZALOŽNIKI SODELUJEJO Z OBLIKOVALCI – smer Grafično oblikovanje (z urednico Bojano Leskovar se pogovarja prof. Boštjan Botas Kenda)

SATELITI

16.00 TRIUMF ČLOVEŠKE NEUMNOSTI – ODPRTJE RAZSTAVE študentk_ov grafičnega oblikovanja (TAM-TAMova plakatna galerija Figovec)

18.00 KIPAKTIVITI III. – ODPRTJE INTERVENCIJE študentk_ov kiparstva v javni prostor (Moderna galerija)

19.00 PONJAVA 3: ARTIST TALK Rachel de Joode (NL) (Tobačna, Objekt 2)

20.00 PONJAVA 3 – ODPRTJE RAZSTAVE študentk_ov fotografije + AFTER PARTY (Tobačna, Objekt 2)

SOBOTA, 3. junij

10.00–18.00 Razstava odprta na vseh treh lokacijah UL ALUO

11.00 & 16.00 JAVNO VODSTVO (vzporedno na vseh lokacijah)

TOBAČNA ulica 5

12.00–15.00 DELAVNICA VIDEO MONTAŽA Z UPORABO NAKLJUČNEGA MATERIALA (za dijake in izven) – smer Video, animacija in novi mediji

DOLENJSKA cesta 83

10.00–18.00 OCCUPY DOLENJSKA by Ilustratorji_ke – smer Ilustracija (ad hoc delavnice, soustvarjanje grafita, manifesta, fanzina)

10.00 ZAJTRK NA AKADEMIJI: PODOBA IN UMETNA INTELIGENCA – smer Ilustracija (okrogla miza o izzivih nove tehnologije v sodelovanju s Centrom ilustracije)

NEDELJA, 4. junij

10.00–18.00 Razstava odprta na vseh treh lokacijah UL ALUO

11.00 & 16.00 JAVNO VODSTVO (vzporedno na vseh lokacijah)

DOLENJSKA cesta 83

10.00–18.00 OCCUPY DOLENJSKA by Ilustratorji_ke – smer Ilustracija (ad hoc delavnice, soustvarjanje grafita, manifesta, fanzina)

DRUGE RAZSTAVE UL ALUO, odprte v času Odprte akademije

ALUO na Svetlobni gverili 2023: Prostor

Švicarka 23! v MGLC Švicariji

Spregledano v Galeriji Media Nox

ALUO v Knjigarni FF: Urh Tacar, O fragmentu po fragmentih

Od ponedeljka, 5. junija, do petka, 9. junija, razstava uradno ne bo več odprta, bodo pa še možni skupinski ogledi po predhodnem dogovoru.