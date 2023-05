»Človek je žival, ustvarjena za pripovedovanje zgodb«

IZJAVA DNEVA

"Globoko verjamem, da je človek žival, ustvarjena za pripovedovanje zgodb. Za druge vrste živali ne vem, ker se mi z njimi še ni uspelo zares pogovarjati."

"Skratka, mislim, da je pripovedovanje zgodb v sami biti človeštva, da je to temelj naše civilizacije. Ko se moramo opomniti, od kod prihajamo, se lahko vedno vrnemo k tej temeljni resnici: da izviramo iz potrebe po deljenju in poslušanju zgodb. Ne vem, ali je na Islandiji to res bolj poudarjeno kot v drugih deželah. Je pa za nas specifično to, da je bila dežela po obdobju reformacije, torej od sredine 16. in vse do zgodnjega 20. stoletja, neverjetno revna. Imeli nismo nobenih katedral, nobenih opernih hiš, gradov ali palač, nobene koncertne dvorane – skratka, nobene visoke kulture. Iz časa pred 20. stoletjem so ohranjene morda tri ali štiri kamnite zgradbe. Edina trajna stvar je bilo pisanje, pa naj je šlo za poezijo ali dokumentiranje zgodovine; s tem smo si priborili sedež pri mizi civilizacij. Vedno smo imeli svojo zakladnico iz zlate dobe, časa srednjeveških rokopisov, h kateri smo se lahko vračali."

(Islandski pisatelj, pesnik, glasbenik in scenarist Sjón, ki že dolgo časa redno sodeluje s pevko Björk, o tem, da sta pripovedništvo in književnost temelj vse islandske kulture; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)