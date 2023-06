Komentar / Varanje v politiki

Lincolnov slogan v demokratični politiki

V intervjuju v Mladini 26. maja je Luka Mesec protivladno mobilizacijo upokojencev, ki jo izvaja stari esdeesovec Pavel Rupar, okarakteriziral tudi z znanim reklom. Slogan je pripisal kolektivno Američanom: »’You can fool all the people some time, you can fool some people all the time, but you can not fool all the people all the time’. Lahko torej vlečeš vse ljudi za nos nekaj časa, nekatere tudi ves čas, ne moreš pa vleči vseh ljudi za nos ves čas.« Mesec je znano frazo uporabil na znan način, z jasnim sporočilom: varanje v politiki (vsaj v demokracijah, kakor bomo v tem zapisu rekli državam, kjer se na rednih volitvah potegujeta za nekajletni mandat na oblasti vsaj dva kandidata) se splača samo na kratki rok; na dolgi rok se obnese poštenost.