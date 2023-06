Komentar / Sedaj, ko smo popek sveta

(Težave z levico ali težave levice?)

© Franco Juri

»... iskreno povedano nisem pričakovala tako velike podpore in sem ponosna nanjo. Seveda smo navdušeni, ampak to je velika odgovornost in začetek težkega procesa. Danes bomo morda slavili, ker rezultat govori sam zase. Dokazuje, da smo dovolj delali, ne le da prepričamo države, ampak da dokažemo, da smo lahko zanesljiv partner.«

— Zunanja ministrica Tanja Fajon ob izvolitvi Slovenije v VS ZN (STA, 6. 6. 2023)

Čestitke diplomacijam Slovenije, ZDA, UK in EU, 153 glasov v @UN je realen doseg zavezništva, kamor spadamo. Sedaj je treba zaupanje uresničiti z aktivnim delom in pobudami v VS, kjer izzivov že dolgo ni bilo toliko kot danes. Če je pred nami zmogla Albanija, bomo tudi mi.

— Janez Janša (Twitter, 6. 6. 2023)

»Da je Levica kot stranka zlezla v sredino, je očitno tudi zunanjim opazovalcem. A dodatnih liberalcev politični prostor res ne potrebuje, krepko pa družba potrebuje socialistično alternativo.«

— Miha Kordiš o sredinskem odklonu stranke Levica (Twitter, 25. 5. 2023)

»Če nam bo kdo snel glave, so to pobalini iz naših vrst.«

— V. I. Lenin o otroških boleznih levičarstva

No, pa nam je uspelo. Nam je? Pravzaprav jim je. Dvakrat. Uspelo je tistim, ki so si to iskreno želeli. In tistim, ki so jim to veselje omogočili. Z Janšo sva delila neprikrito željo, da Sloveniji ne bi uspelo priti v Varnosti svet ZN. A iz povsem različnih izhodišč. On iz sebičnih političnih razlogov, ki presegajo njegov zlagani patriotizem, sam zaradi zaskrbljenosti za državo, ki bo poslej morala prevečkrat spustiti hlače, da bi lahko bil nanjo ponosen. A Janša v cinični čestitki vendarle pove bistvo, ki je ostalo sedanjim oblastnikom prikrito ali pa ga sprenevedajoče prikrivajo. Če je bilo delo dobro opravljeno, pove predvsem, da je bila zakulisna diplomacija zahodnega zavezništva (ZDA, VB in EU) učinkovita. Zato razmerje 153 glasov za Slovenijo, 38 za Belorusijo ne pove kaj dosti o ugledu Slovenije, še manj o njeni diplomatski moči, ampak govori o trenutni osamljenosti Rusije. Ne vem, ali se evforični oblastniki zavedajo, da so razkrili natančno to, kar nas sedaj čaka. Pirc Musarjeva pravi, da bo treba »trdo delati«. Fajonova je še boj eksplicitna: sedaj bo treba dokazovati, da smo »zanesljiv partner«. Dokazovati komu? Dokazovati kaj? Dokazovati, da smo se sposobni upreti skušnjavi, da bi glasovali po svoji vesti in avtonomni presoji? Vse tiste, ki so zaradi vzburjenja ob izvolitvi Slovenije v VS ZN doživeli ejacolatio preacox, zato javno sprašujem: kolikšna je verjetnost, da bo med mandatom Slovenija vsaj enkrat glasovala drugače kot ZDA? Vprašanje je seveda zgolj retorično.