Deveta serija poletnih koncertov pred Pritličjem

S koncertnim ciklom elektronsko glasbo predstavljajo zunaj komercialnega in klubskega konteksta

Zevin

© Dvided21

Letošnji trije koncerti bodo v znamenju mladih in svežih obrazov na domači elektronski glasbeni sceni. Prva, ki se bo predstavila v paradnem tednu 15. junija, je mlada glasbenica Zevin, ki deluje na neodvisni balkansko umetniški sceni. Sodeluje s producentom Dvided21, ki ji pomaga prenesti občutke v zvok. Pred in po koncertu bo nastopila didžejka in producentka msn gf.

Na julijskem koncertu bodo gostili izvajalca Minnita. Letos je v samozaložbi izdal prvenec z naslovom Hotel. Njegovi komadi so mešanica glasbenih stilov, ki izvirajo iz cloud trapa. Pred koncertom bo nastopil DJ Nikson.

3. avgusta pa bo na mestnih stopnicah nastopila indie funk-pop skupina Masaž, ki je bil leta 2022 med finalisti Klubskega maratona Radia Študent. DJ podpora pred in po koncertu - didžejka Đakka.

Wk_8mycu1IU

h0gD6ObP00k