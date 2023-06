Komentar / Široko zaprte oči Evrope

(Evropski voditelji kot piromani)

© Franco Juri

»Jasno mi je, da sedanja Rusija – s svojo temačno zgodovino na področju varstva človekovih pravic in nespoštovanjem naših osnovnih demokratičnih standardov – ne more biti del naše organizacije. Rusko ljudstvo se mora odločiti, kdo mu bo vladal in kakšno družbo si želi.«

— Marija Pejčinović Burić, generalna sekretarka Sveta Evrope, odgovornost za vojno prelaga na rusko ljudstvo (Dnevnik, 10. 6. 2023)

»Šokiran nad napadom brez primere na jez Nova Kahovka. Uničenje civilne infrastrukture je jasno opredeljeno kot vojni zločin – in poskrbeli bomo, da bodo Rusija in njeni zastopniki odgovarjali.«

— Predsednik evropskega sveta Charles Michel ve, kdo je uničil jez (STA, 6. 6. 2023)

»Gre za nekaj, kar ima novo razsežnost, a se tudi ujema z načinom, kako Putin vodi to vojno.«

— V intervjuju za televiziji WDR in ZDF je nemški kancler Olaf Scholz pokazal na krivca razrušitve jezu (STA, 6. 6. 2023)

»Današnje uničenje jezu Kahovka ogroža na tisoče civilistov in povzroča resno okoljsko škodo. To je nezaslišano dejanje, ki ponovno dokazuje brutalnost ruske vojne v Ukrajini.«

— Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg ne dvomi o storilcu

Is fecit, cui prodest. ∕Dejanje je storil tisti, ki ima od tega dobiček.

— Kriminalistično načelo

V bipolarnem svetu se je dolgo verjelo, da bi lahko bila združena Evropa tretji igralec na svetovnem odru. Evropa nima združenih, zares delujočih vojaških resursov zunaj Združenim državam popolnoma podrejene organizacije Nato, zato bi lahko bili njen edini diplomatski vizum doslednost in nepristranost. A žal, če kje, potem Evropa vselej odpove prav na področju doslednosti in nepristranosti. Zaradi lastne slabe vesti uporablja za izraelske zločine proti civilnemu prebivalstvu Palestine drugačna merila, kot jih načelno razglaša … In kako malo pozornosti in še manj doslednosti je načelna Evropa investirala v vojno v Jemnu ter v krvavo in umazano vlogo zanesljive zahodne zaveznice Savdske Arabije?! Vojna v Jemnu je izstradala in prizadela neprimerljivo več otrok kot (vsaj doslej) vojna v Ukrajini. Da ne govorimo o nasploh prizanesljivem odnosu do savdskoarabskega kršenja človekovih pravic, od svobode izražanja do položaja žensk, spolnih orientacij in identitet. Evropske institucije pa skrbi predvsem Rusija. Ni dvoma, Putin je samodržec, avtokrat. A ne od 24. februarja 2022, ampak večji del svoje vladavine. Tudi v času, ko so si evropski vladarji podajali kljuko Kremlja in se s »carjem« prisrčno objemali. Putin je ruski odziv na številne požrte besede in zaveze Rusiji, vse od Gorbačovovega umika iz imperialnih meja v notranje meje države. Putina je ustvaril Zahod s svojo verolomnostjo in nedoslednostjo. In sedaj evropski politiki in srednjebežni mediji satanizirajo rusko ljudstvo. Najprej so ruske umetnike, znanstvenike, slehernike, celo pasemske mačke in pse pregnali s prizorišč »demokratičnega sveta«, sedaj na rusko ljudstvo prelagajo odgovornost za vojno in stanje režima. Najhuje pa je, da sedaj sodijo o tem, kaj so skupne evropske vrednote, spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin tudi politiki, ki pred prihodom v Bruselj in Strasbourg niso bili ravno zgledni demokrati. Če so von der Leynova, Michel, Borrell, Stoltenberg … reprezentanti evropskih demokratičnih vrednot, je to tragično. Če pa je med njimi tudi Marija Pejčinović Burić, je to farsično. Prvi vendarle, ne glede na svoje značajske in politično slogovne značilnosti, izhajajo iz demokratične državne tradicije, slednja pa je vseskozi aktivna sopotnica Tuđmanovega režima in članica HDZ, ki je sosednjo državo za dolga leta degradiral na, kot bi rekel politolog Merkel, defektno demokracijo, za katero je značilno, da ima formalno vse institute in vzvode demokratičnega ustroja, ki pa ne delujejo. Je mar hrvaško ljudstvo krivo, da so živeli v medijskem mrku, z dnevnimi odmerki manipulacij propagandistične javne televizije (HTV), ki jo je Tuđmanu predani ino prodani Antun Vrdoljak zaneseno imenoval »katedrala hrvaškega duha«? Ali pa so krivi aktivni sopotniki in sodelavci mračnega tuđmanovskega režima, del katerega je še nedavno bila sedanja generalna sekretarka Sveta Evrope?