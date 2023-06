»Usoda posameznika postaja vedno bolj anksiozna«

Kdo so letošnji nagrajenci osrednjega slovenskega gledališkega festivala

Predstava Zaprta študija. New constructive ethics režiserke Nine Rajić Kranjac v produkciji Prešernovega gledališča Kranj

© Nada Žgank

V Mariboru se je včeraj s podelitvijo nagrad sklenil 58. Festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prstan je prejela prvakinja Drame SNG Maribor Nataša Matjašec Rošker, veliko Borštnikovo nagrado za najboljšo predstavo pa Zaprta študija. New constructive ethics režiserke Nine Rajić Kranjac v produkciji Prešernovega gledališča Kranj.

Nabor tekmovalnih predstav je žirijo presenetil s kompleksnostjo in raznolikostjo gledaliških oblik in žanrov. "Performativni formati so se srečali s tradicionalnimi dramskimi pristopi, mladi režiserji s starejšimi, uveljavljeni igralci z novimi talenti, stari miti s sodobno dramo. Opaziti je, da fokus uprizoritev postaja vedno bolj zaseben: liki in ljudje iščejo svoje mesto v svetu, ljubezen, priznanje in vero, a se pri tem neizogibno soočajo s starostjo, z okoljsko katastrofo, z nasiljem in s smrtjo. Skozi intimnost posameznih produkcij pronica moč gledališča, ki se trudi razumeti kompleksnost sveta, v katerem živimo, in splete raznolikost njihovih stališč v večperspektivno panoramo našega časa," so člani žirije izpostavili ob predstavitvi dobitnikov nagrad.

"Usoda posameznika postaja vedno bolj anksiozna, kar se pri večini uprizoritev manifestira v izbiri izrazito narativnih pristopov in konceptualnih izhodišč, manj pa v kompleksnosti dramskih form, uprizoritveni ranljivosti in rahločutnosti ter čutnih raziskovanjih. Zdi se, da se nahajamo na točki preizpraševanja smisla gledališča oziroma njegove transformacije v postpandemskem svetu," so še dodali.

Borštnikovo nagrado za režijo so prisodili Mojci Madon za predstavo 52 hertzov v produkciji Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica.

Nagrado za igro so prejeli štirje igralci in igralke. Med njimi sta Mirjam Korbar, ki je to nagrado dobila za vlogo v predstavi Usedline režiserja Žige Divjaka v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega, in Tamara Avguštin, ki je bila nagrajena za vloge v predstavi Frančišek režiserja Jerneja Lorencija v produkciji Mestnega gledališča Ptuj in Rachel Donelan v predstavi Zaprta študija. New Constructive Ethics.

Borštnikovo nagrado za igro sta prejela tudi Branko Šturbej za vlogo v predstavi Kdo se boji Virginie Woolf? režiserja Ivice Buljana v produkciji Mini teatra in Mestnega gledališča Ptuj ter Janez Škof za vlogi Frančiška v istoimenski uprizoritvi režiserja Lorencija in Robina v predstavi Otroci režiserke Nine Šorak v produkciji SNG Drama Ljubljana.

Borštnikovo nagrado za mlado igralko so podelili Ivani Percan Kodarin za vlogi v predstavah 52 hertzov in Žene v testu režiserke Žive Bizovičar v produkciji SNG Drama Ljubljana. Nagrajenka meni, da se dobro gledališče lahko porodi le v dobri skupnosti, zato se je zahvalila vsem, ki so delali z njo.

Posebno nagrado žirije je prejel kolektiv predstave En K te gleda v produkciji Kulturnega zavoda Godot in Zavoda Vitkar. Nagrado za celostno obdelavo uprizoritvenega gradiva je dobila predstava Žene v testu v produkciji SNG Drama Ljubljana, nagrado za oblikovanje svetlobe in videa pa kolektiv Son:DA in Toni Soprano Meneglejte za uprizoritev Kdo se boji Virginie Woolf? v produkciji Mini teatra in Mestnega gledališča Ptuj.

Nagrado za scenografijo je dobil Branko Hojnik za predstavo Frančišek, nagrado za izvirno dramsko besedilo pa Katarina Morano za predstavo Usedline. Nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev v letu 2022 je prejela uprizoritev Žene v testu v produkciji SNG Drama Ljubljana.

Osrednja slovenska nagrada za igralske dosežke je Borštnikov prstan, ki ga je letos prejela Nataša Matjašec Rošker. "Esenca njene igre je neulovljiva, izmika se kategoriziranju, saj se v svojem igralskem iskanju nikoli ne ustavi, pač pa neprestano išče nove igralske poti in izrazna sredstva. Slednjega se ne poslužuje zaradi drugačnosti per se, pač pa z iskanjem nekonvencionalnih rešitev prodira globlje v uprizoritev, igralsko kreacijo, vlogo, odnose, stanja...," izhaja iz utemeljitve.

