Komentar / Nadležni mir

(Na poti v leto nič?)

© Franco Juri

»Ramaphosa je pozval Ukrajino in Rusijo k deeskalaciji konflikta. ’To vojno je treba rešiti in moralo bi priti do miru s pogajanji’ … novinarjem pa je še dejal, da so prepričani, da ’mora priti do deeskalacije na obeh straneh’.«

— Južnoafriški predsednik je v imenu delegacije štirih afriških voditeljev v Kijevu pozival h končanju vojne z mirovnimi pogajanji (STA, 16. 6. 2023)

»Danes sem med našim srečanjem večkrat jasno povedal, da dopuščanje vsakršnih pogajanj z Rusijo zdaj, ko je okupator na naši zemlji, pomeni zamrznitev vojne, zamrznitev bolečine in trpljenja.«

— Ukrajinski predsednik Zelenski je zavrnil afriško pobudo poti do miru s pogajanji (STA, 16. 6. 2023)

Pravijo, da se vojaški spopadi prelevijo v vojno takrat, ko žrtev več ne objavljaš, objokuješ ali častiš poimensko. V tem smislu »vojna za Slovenijo« seveda ni bila vojna, kvečjemu manjši vojaški spopad. Kar pa sploh ni slabo. Če v konfliktu dosežeš taktične, diplomatske in politične cilje brez ali z malo žrtvami, je to velik uspeh. Če se torej vojni tako ali drugače izogneš, imajo izgubo zgolj vojni dobičkarji in mešetarji. Zato razumemo, da se za poimenovanje teh spopadov vojna za Slovenijo borijo tisti, ki so iz kleti Cankarjevega doma in kasneje kovali politične in morda tudi materialne dobičke. V spopadih za vsak zaselek ali nekaj metrov frontne črte je ta čas v Ukrajini več žrtev, kot jih je bilo v celotni slovenski veliki domovinski vojni. In razen svojcev, ko dobijo, če sploh dobijo, sporočilo o smrti, nihče ne ve, kdo je padel.