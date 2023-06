Baletni festival Plesne noči

Od 22. do 26. junija v Cankarjevem domu in SNG Opera in balet Ljubljana

Kdo neki tam poje

© Željko Jovanović

Od 22. do 26. junija bo v Cankarjevem domu in SNG Opera in balet Ljubljana potekal 1. Mednarodni baletni festival Plesne noči.. Festival bo v prvi izdaji posvečen življenju in delu baletnega velikana Rudolfa Nurejeva, saj letos mineva trideset let od njegove smrti. V petih dneh festivala se bodo zvrstile štiri baletne predstave, med njimi dve tuji gostovanji, filmska projekcija in razstava, posvečena legendarnemu Nurejevu.

Festival bodo odprli, 23. junija ob 18. uri z razstavo Legendarni Nurejev. Razstavljeni predmeti – kostumi in še ne objavljene fotografije francoske fotografinje Francette Levieux – so del zbirke v lasti plesalca Charlesa Juda, nekdanjega prvaka pariškega baleta, ki je svojčas plesal s slavnim Nurejevom. Zbirka skrbno zasnovanih kratkih, bogato okrašenih suknjičev sodi v del kostumografije, ki je bil za slavnega plesalca značilen in mu je ta namenjal posebno pozornost. Vanje oblečen je odplesal vloge v baletnih klasikah, kot so Labodje jezero, Giselle in Don Kihot. Fotografije Francette Levieux bodo prikazale odrske trenutke slavnega plesalca, ki jih je v svoj objektiv ujela fotografinja.

Ob odprtju razstave bodo gostil tudi nekdanjega prvaka pariškega baleta Charlesa Juda. Na ogled bo tudi film Beli vran v režiji Ralpha Fiennesa, biografska drama o ključnih trenutkih v življenju mladega Rudolfa Nurejeva.

Myth

© Tiberiu Marta

Petkov večer se bo nadaljeval z baletom Don Kihot v izvedbi Narodne opere in baleta iz Sofije. Klasični balet skladatelja Ludwiga Minkusa ter libretista in koreografa Mariusa Petipaja je koreografov prvi in hkrati najslavnejši celovečerni balet s špansko tematiko, ki je praizvedbo doživel 1869 v Moskvi.

V soboto, 24. junija bo na ogled triptih sodobnih baletov Myth, Rain Dogs, Aperture v izvedbi SNG Opera balet Maribor. V nedeljo bo sledila baletna uspešnica Kdo neki tam poje Narodnega gledališča v Beogradu, ki je nastala na podlagi istoimenskega kultnega filma Ko to tamo peva. Festival bo 26. junija zaključil balet v dveh dejanjih Veliki Gatsby priznanega koreografa Lea Mujića.