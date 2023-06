Plečnik na Dunaju

Jože Plečnik

© Arhiv Mladine

V dunajskem razstavnem centru bodo danes odprli razstavo o slovenski arhitekturi z naslovom Pot odkrivanja - Plečnik in njegovo brezčasno izražanje v oblikah. Razstava bo za javnost na ogled do 15. septembra.

Razstava v avstrijskem glavnem mestu je namenjena tudi odkrivanju Slovenije in ne bo približala le nekaj glavnih del tega izjemnega arhitekturnega umetnika, temveč predvsem njegova skrita, manj znana dela.

Jože Plečnik je najpomembnejša in najvplivnejša osebnost v slovenski arhitekturi prve polovice 20. stoletja.

Plečnik se je kot absolvent Wagnerjeve šole na Dunaju po desetih letih poučevanja na umetno-obrtni šoli v Pragi in kot arhitekt tamkajšnjega gradu, ki ga je mojstrsko preuredil v predsedniško rezidenco, vrnil v svojo domovino. V Sloveniji je od leta 1921 ustvaril števila dela, ki so na izrazit način predstavljena na razstavi in v spremni publikaciji.

Kustos dunajske razstave je Adolph Stiller, strokovni sodelavec pa Damjan Prelovšek, vodilni raziskovalec Plečnikovega življenja in dela, so sporočili iz ljubljanske podružnice zavarovalnice Wiener Städtische.

