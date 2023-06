Zemira A. Pečovnik / »Jaz sem se pač uprla, drugače nisem mogla«

Urednica oddaj o kulturi na Televiziji Slovenija, ki ji je direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija vročil izredno odpoved delovnega razmerja

Zemira A. Pečovnik med poročanjem za TV Slovenija z enega od prejšnjih filmskih festivalov v Cannesu

© Osebni arhiv

Zemiro A. Pečovnik poznamo kot avtorico dokumentarnih filmov in videoumetnico, že 25 let pa tudi kot eno najbolj prepoznavnih sodelavk uredništva oddaj o kulturi na Televiziji Slovenija. Zadnja tri leta je to uredništvo na edini slovenski televiziji, ki prostor sistematično in bogato odmerja kulturi, saj jo k temu obvezuje zakon o javnem servisu RTV Slovenija, tudi vodila. Urednica je bila v obdobju pandemije, ki je bilo za kulturo izjemno težko. In urednica je bila v obdobju, ko so RTV prevzeli ljudje, ki so bili tja nameščeni z enim samim ciljem: da jo spremenijo v propagandni kanal stranke SDS ali jo uničijo. Prejšnjo sredo ji je eden od njih, v. d. direktorja Televizije Slovenija Uroš Urbanija, vročil izredno odpoved delovnega razmerja. Predsednik novega sveta RTV Goran Forbici je nemudoma opozoril, da pristojnosti za to nima. A to Urbanije ni ustavilo.

Ste slutili, da vas bo doletel tako oster ukrep, pravzaprav najostrejši?