Zadnji križarski pohod / Zakaj je Indiana Jones skoraj Slovenec

In zakaj bi se moral kljub svojemu antifašizmu bati kulture črtanja

Harrison Ford, antifašist z bičem, brazgotino, klobukom in fobijo pred kačami.

Je film Indiana Jones in artefakt usode (Indiana Jones and the Dial of Destiny) dober? Rekel bom le to: vedno neskončno uživam, ko vidim film, v katerem garbajo fašiste. Še bolj pa uživam, ko vidim film, v katerem kak lik neskončno uživa v garbanju fašistov. In Indiana Jones – spet in znova Harrison Ford, originalni antifašist z bičem, brazgotino, klobukom in fobijo pred kačami, magari občutno pomlajen v uvodni sekvenci (kot Robert De Niro v Scorsesejevem Irishmanu) – neskončno in brezmejno uživa v garbanju fašistov.