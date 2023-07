Animirani filmi na ljubljanskih ulicah in trgih

Animateka na Mestnem trgu in Muzejski ploščadi Metelkova

Tudi miši gredo v nebesa

Animirani filmi se tudi letos vračajo na ljubljanske ulice in trge. Brezplačne projekcije bodo potekale na Mestnem trgu (od 10. do 12. julija) in Muzejski ploščadi Metelkova (6. avgusta) Na ogled bo izbor najboljših slovenskih animiranih filmov zadnjih let, program za otroke Zeleni Slon, ter animirani celovečerec Tudi miši gredo v nebesa.

Program se bo začel v ponedeljek, 10. julija, ob 21.30 pred Mestno hišo s programom za otroke Zeleni slon, ki bo predstavil osem kratkih animiranih filmov, ki izpostavljajo različne vidike trajnostnega razvoja in ohranjanja planeta. V torek bo sledil program Mladi upi z izborom najboljših slovenskih študijskih filmov zadnjih let in prejemnikov študijskih nagrad DSAF. V sredo bodo na sporedu Zmagovalni filmi DSAF (najboljši sodobni slovenski filmi, prejemniki stanovskih nagrad Društva slovenskega animiranega filma - DSAF).

V nedeljo, 6. avgusta, ob 21.00 pa bo v Letnem kinu Slovenske kinoteke na ogled celovečerec Tudi miši gredo v nebesa, ki sta ga režirala Denisa Grimmová in Jan Bubeníček. Film, ki je nastal po knjižni predlogi Miši gredo v nebesa avtorice Ive Procházkove, govori o upanju, iskanju ljubezni in pogumu, pa tudi o preseganju predsodkov in celjenju starih ran. Pokaže nam, da je vse, kar se zdi že skoraj končano, lahko začetek nečesa novega.

