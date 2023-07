Helena Blagne / »Živimo v svetu, polnem izkrivljenih podob«

Helena Blagne velja za slovensko glasbeno in medijsko ikono, za eno redkih slovenskih glasbenic, za katero bi lahko resnično rekli, da se je že desetletja drži nekakšen zvezdniški sij. Prvič je javno nastopila pri dvanajstih letih na amaterskem tekmovanju Prvi glas Gorenjske in sčasoma postala eden prvih glasov Slovenije – začela je osvajati odre največjih festivalov po nekdanji skupni državi, nastopala je tudi v tujini, danes po prodaji nosilcev zvoka velja za najbolj uspešno slovensko pevko vseh časov. Skozi kariero so ji nadeli marsikatero oznako: bila je vamp ženska, femme fatale in celo diva. A ne glede na vse, naj bo ljudem to všeč ali ne, dejstvo ostaja, da ji je skozi leta uspelo ohraniti relevantnost na sceni in da ji je uspelo nagovoriti slovensko dušo. Intervju z njo je za posebno številko Mladine (INTERVJU 2023) pripravil Luka Volk.

Helena Blagne je v pogovoru za posebno številko Mladine med drugim spregovorila o tem, da živimo v svetu, polnem izkrivljenih podob, kjer smo ustvarili ideologijo, da so denar, slava in moč neuničljivi. "Da omogočajo in dovoljujejo vse. Da se ne moremo in ne smemo postaviti po robu ljudem, ki nam lahko uničijo kariero. Zame je to paradoks. Ne dovoliti si uničiti kariere, a si vseeno uničiti življenje? Kakšen smisel naj bi imela ideja o uspešni ženski ali osebi, če ta v sebi trpi, ker jo je nekdo čustveno in fizično zlorabil? Je to resnično uspešen posameznik? Nisem prepričana. In problem je v resnici večplasten. Ko se nekaj takšnega dogaja in tisti, ki to vedo, molčijo, dobi problem še večje družbene razsežnosti."

"Nikoli nisem želela uspeha za vsako ceno. Tisti, ki ima v mislih uspeh, za katerega lahko padejo v vodo vsa moralna načela in življenjska vodila, je zame v resnici poraženec."



Helena Blagne,

glasbenica

Do gibanja #jaztudi (#metoo) ima mešane občutke. "Ustvarja lahko namreč napetost v odnosih žensk z moškimi, idejo, da so vsi moški možni napadalci, kar pa nato ustvari okolje, prepolno strahu. In strah se spet lahko zlorabi kot sredstvo manipulacije. Vsak objem, nasmešek ali beseda, vse je lahko napačno. To je grozno. Enostavno bi bilo treba potegniti črto. So dobri in slabi ljudje, ne dobri in slabi moški ali ženske," je še dodala.

