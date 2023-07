Joker Out / »Naše orožje je lahko samo pesem«

Člani glasbene skupine Joker Out so spregovorili za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2023

Glasbena skupina Joker Out je spregovorila za posebno številko Mladine INTERVJU 2023.

© Borut Krajnc

Letošnji slovenski predstavniki na Eurosongu, petčlanska zasedba Joker Out, so s svojo dostopnostjo in razigranostjo, predvsem pa s komadom Carpe Diem, pritegnili neobičajno veliko pozornosti. V dneh in tednih pozneje pa se je pokazalo, da jim je evrovizijski nastop, s katerim so se sicer uvrstili šele na 21. mesto, dejansko odprl vrata v tujino.

O tem, kako so prehodili pot od Špil lige, kjer so leta 2017, tedaj še kot dijaški bend, z zmago prvič opozorili nase, do danes, ko jih tudi pod tujimi odri pričakajo množice razgretih oboževalk in oboževalcev ter jih je za svojo predskupino na hrvaškem festivalu Špancirfest odobrila škotska zasedba Franz Ferdinand, smo se pogovarjali s pevcem Bojanom Cvjetićaninom, kitaristoma Krisom Guštinom in Janom Petehom ter basistom Nacetom Jordanom. Intervju z njjimi je za posebno številko Mladine (INTERVJU 2023) pripravila Vanja Pirc.

Joker Out so v pogovoru za posebno številko Mladine med drugim spregovorili o tem, da po Eurosongu niso skrivali razočaranja nad končnim 21. mestom, a njihova evrovizijska pesem Carpe Diem je zdaj ena od najbolj poslušanih skladb letošnje evrovizijske prireditve. "Mesto, ki smo ga na Eurosongu zasedli, res ni bilo najboljše. Niti približno. Vendar kot vidite, to na koncu niti ni pomembno. Za nas je pomembnejše, da nam je uspelo uresničiti vse druge cilje, ki smo si jih zastavili. Eurosonga smo se lotili zelo organsko, naš odrski in koncertni pristop smo želeli iz realnega življenja preslikati na evrovizijski oder."

"Jasno nam je bilo, da je to največji šov oder v Evropi, mogoče tudi na svetu. In zavedali smo se, da je to tekmovanje enega komada, enega celovitega nastopa, ki ga moraš predstaviti v treh minutah. Naš cilj je bil, da bi gledalci nastop Slovenije v letu 2023 ohranili v lepem spominu. To smo dosegli. Želeli smo se povezati z drugimi izvajalci. Tudi to nam je uspelo. Najbolj pa smo si želeli, da bi bili tako evrovizijska pesem kot naši drugi komadi zelo dobro sprejeti v realnem svetu – in zdaj podatki z radijskih postaj in spletnih pretočnih platform, pa tudi ponudbe za koncerte potrjujejo, da nam je, kot kaže, tudi to uspelo," je še dodal pevec skupine Bojan Cvjetićanin.

"Mi kot glasbeniki med ljudi lahko širimo pozitivno energijo; no, pa tudi kakšno sporočilo, ki je družbeno pomembno. Več od tega ne moremo narediti. Naše orožje je lahko samo pesem."



Joker Out,

glasbena skupina

V posebni številki lahko preberete 15 aktualnih intervjujev

Več lahko preberete v posebni številki Mladine, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov, naročite pa jo lahko tudi v naši spletni trgovini.

V poletni ediciji Mladine INTERVJU 2023 lahko preberete pogovore s trenutno najbolj aktualnimi osebnostmi s področja politike, družbe in (pop) kulture. Poleg glasbene skupine Joker Out,, so za posebno izdajo spregovorili tudi: zgodovinarka Manca G. Renko, predsednica republike Nataša Pirc Musar, zdravnica Metoda Dodič Fikfak, sociologinja Tina Gaber, pisateljica Dijana Matković, varuhinja potrošnikov Breda Kutin, sociokulturna psihologinja Hana Hawlina, politik glasbenica Helena Blagne, Anže Logar, vrhovni državni tožilec Jože Kozina, režiser, scenarist in producent Rajko Grlić, duhovnik in vloger Martin Golob, fotograf Arne Hodalič, pisatelj in pesnik Sjón.