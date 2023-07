Komentar / Birokracija ljubezni

Od kod to »zdravorazumsko« prepričanje, da so lahko tujci le goljufi in da se nimajo kaj poročati z »našimi ženskami«?

Prejšnji mesec je zagovornik načela enakosti izdal za marsikoga presenetljivo odločbo. Ugotovil je, da so uslužbenke Upravne enote Ljubljana pri obravnavi zakonskega para ravnale diskriminatorno. Ko sta namreč slovenska državljanka in državljan Maroka na Tobačno prinesla papirje, da bi mož na podlagi družinske vezi dobil dovoljenje za bivanje v Sloveniji, so ju že pri prvem okencu odslovili. Ona, da je starejša, on pa bivši prosilec za azil – zagotovo gre za fiktivno poroko. Niso jima izdali niti potrdila o oddani vlogi in niso opravili nadaljnjih preveritvenih postopkov. In ker mož ni dobil potrdila o oddani vlogi, ga je nekega dne policija želela deportirati, češ da nima potrebnih papirjev … Rešil se je tako, da je zaprosil za azil (in se moral zaradi tega odseliti od žene v azilni dom!). Njuna večletna birokratska kalvarija, ko sta živela v nenehnem strahu, se je končala šele z nedavno zagovornikovo odločbo. Z njo se je, upamo, končala tudi desetletja trajajoča praksa upravnih enot.