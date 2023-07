»Ta država je še vedno dovolj mlada, da bi lahko razmislila, kakšna je njena identiteta«

IZJAVA DNEVA

"Ta država je še vedno dovolj mlada, da bi lahko razmislila, kakšna je njena identiteta. Te razprave potekajo neprestano, predvsem na ideološki ravni, na vizualni ravni pa ostaja veliko priložnosti, ki smo jih zamudili na začetku. To se kaže v tem, da imamo krizo identitete. Na enih športnih dogodkih smo svetlo zeleni, na drugih temno zeleni, nekje smo modri, drugje rdeči pa beli, vse možne kombinacije uporabljamo. Shizofrenost vizualne podobe izhaja iz tega, da nismo dobro definirali, kakšni so naši simboli, in jih tudi nismo posvojili. Denimo nasprotno od Hrvatov. Ampak priložnost še ni zamujena, lahko bi naredili prenovo, toda težje od tega, da izpeljemo vizualni del, je, kako izpeljati formalnega. Od družbenega konsenza, da si to želimo, imamo isto vizijo te države in to tudi izpeljemo skozi natečaje, interes ljudstva in predstavnikov ljudstva."

(Emil Kozole, grafični oblikovalec, docent na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani, o oblikovanju državnih simbolov; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)