Diler, zvodnik in prostitutka stopijo v bar – in odkrijejo največjo zaroto vseh časov

Utopični, revolucionarni potencial stereotipov

Neskončen dan. They Cloned Tyrone. Juel Taylor, 2023.

Diler, zvodnik in prostitutka stopijo v bar – in odkrijejo največjo zaroto vseh časov. Fontaine (John Boyega), Slick Charles (Jamie Foxx) in Yo-Yo (Teyonah Parris) v podzemlju nekega distopičnega, getoiziranega, gentrificiranega mesta odkrijejo tajni laboratorij, v katerem belska kabala, stvariteljica »bele substance«, eksperimentira z nadzorovanjem, obvladovanjem in discipliniranjem – peklenskim pomarančenjem – črncev.

To, da izgledajo kot črnski stereotipi, ki so skočili iz kakega bleksplotacijskega filma iz sedemdesetih let (Foxy Brown, Superfly ipd.), pa naj vas nikar ne zavede: res so črnski stereotipi, toda film They Cloned Tyrone (Klonirali so Tyronea), morasto satirični, briljantno stilizirani, grenkosladki žanrski koktajl, poudari prav utopični, revolucionarni potencial stereotipov. Fontaine, Slick in Yo-Yo, ki se jim zgodi Zbeži! in po malem tudi Oni živijo (in kakopak Westworld), se namreč prelevijo v osvobodilno fronto, za kar pa so potrebne žrtve – v slogu Natashe Lyonne, ki je v seriji Russian Doll neprestano umirala in ponovno oživljala. Tu umira in ponovno vstaja Fontaine, toda sodobne tehnologije, ki ga oživljajo, dajejo novo življenje tudi starim rasističnim idejam o asimilaciji. (Netflix)

