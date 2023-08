Ninja želve / Mutantski najstniki, ki so tako »drugačni,« da se morajo obnašati kot superjunaki

Superjunaki. Ninja želve: Mutantska ujma. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, 2023, Jeff Rowe.

Film Ninja želve: Mutantska ujma – groteskna kombinacija utrudljivosti in duhovitosti, oh, in kulturne apropriacije, če hočete (ameriške nindže?) – je zgodba o izvoru, zato vas čaka nekaj izvornih flešbekov, toda ko zgodba skoči v sedanjost, čedalje bolj spominja na Maščevalce, le da se superjunakov, ki Manhattan rešujejo pred mutantsko, diabolično Supermuho (lahko bi ga reševali tudi pred neonom), ne grejo Iron Man, stotnik Amerika, Hulk, Thor, Črna vdova in Hawkeye, temveč Donatello, Michelangelo, Leonardo in Raphael, mutantski najstniki, ki so tako »drugačni,« da se morajo obnašati kot superjunaki, da bi izgledali kot normalni, vsakdanji najstniki, ki jih lahko spustijo v šolo.

Tole je alegorija hladne, krute družbe, v kateri se morajo vsi »drugačni« – od istospolnih do priseljencev – posebej »izkazati«, da bi bili sprejemljivi, sprejeti, objeti in cenjeni.

Tole je alegorija hladne, krute družbe, v kateri se morajo vsi »drugačni« – od istospolnih do priseljencev – posebej »izkazati«, da bi bili sprejemljivi, sprejeti, objeti in cenjeni. Kot da je takšno sprejemanje »drugačnih« še vedno sprejemljivo. In kot da je treba ta koncept še vedno slaviti. (kino)

