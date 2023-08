Festival Grounded 2023 / »Mir je pogoj za izvrševanje človekovih pravic«

Letošnji tridevni festival »elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma« s temo Mir se prične prihodnji četrtek, 24. avgusta

Umetniško delo Aline Lobanove, ki bo na ogled na razstavi

© Alina Lobanova

»Čim več prostora želimo dati tistim, ki imajo izkušnjo vojne in grajenja miru,« je ob napovedi letošnjega festivala Grounded povedala organizatorica diskurzivnega dela Barbara Rajgelj. Specifika festivala, ki letos v Ljubljani poteka že sedmo leto, je združevanje pogovornega programa in elektronske glasbe, in tudi letos se bodo od 24. do 26. avgusta zvrstili tri večeri eksperimentalne in (pre)drzne elektronike z več kot 25 nastopajočimi.

Tridnevni diskurzivni program se bo začel v četrtek popoldne na Muzejski ploščadi s predavanjem dr. Sladjane Lazić Misliti (o) mir(u) iz postjugoslovanskih prostorov ter okroglo mizo Mir in moč, ki jo bo vodila novinarka Ksenija Horvat in na kateri bodo sodelovali dr. Marta Verginella, Janez Lombergar in dr. Vasilka Sancin. Petkov diskurzivni program se bo začel dopoldne s pogovorom novinarka Luka Volka z ukrajinsko didžejko in glasbeno producentko Human Margareeta. Popoldne se bo nadaljeval s predavanjem zgodovinarja dr. Janeza Weissa, sledil bo pogovor Aide Čerkez in Barbare Šurk ob moderiranju Nataše Briški Mir kot ga pišejo odločevalci, beležijo mediji in živijo ljudje, vse aktualnejšo temo o podnebnih spremembah in konfliktih zlasti povezanih z vodo pa bosta govorili klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj in Tanja Miškova. Sobotni program se bo začel z okroglo mizo Mir kot odsotnost sistemskega in strukturnega nasilja: slovensko mirovno gibanje in njegov globalni kontekst, sodelovali bodo Alenka Arko, dr. Tadej Troha, Marko Hren in dr. Renata Šribar, sledil bo pogovor Krogi miru in "sprave" z mirovnimi aktivistkami iz regije (Nora S. Ahmetaj, Ljiljana Spasić, Violeta Djikanović, Suvada Selimović, Sabina Talović, dr. Emina Buzinkić) ter končal z razpravo Samosvoje in neposlušne: feministke iz Jugoslavije o vojni in miru, na kateri bodo Lepa Mlađenović, Sonja Lokar, Vesna Teršelič in dr. Emina Bužinkić.

Umetniško delo Yulie Kapustynske, ki bo na ogled na razstavi

© Yulia Kapustynska

Glasbeni del festivala, ki sta ga predstavili glasbenici, didžejki in producentki Nina Hudej in Nina Kodrič, bo potekal v klubih na Metelkovi v Ljubljani. Na otvoritvenem večeru se z liveactom predstavlja glasbenica in vokalistka Babynymph iz Aten, v petek se bo predstavil domači queer kolektiv Ustanova, v klubih Gromka in Menza pri koritu pa bodo z live acti nastopili ameriško-ukrajinski dvojec Sha Ru, hardcore metalka NURSE3D in pa LOTIC, ki ima za sabo že več studijskih albumov, EP izdaj, singlov in remixov, med drugim tudi za Björk. Z live actom se bodo med drugimi predstavili umetniki Gediminas Žygus, iz Kijeva Human Margareeta in Avtomat s Poljske. V soboto, kot je izpostavila Hudej, "zakoličujemo" Grounded "s pestro domačo zasedbo in tujimi producentkami_i in djkami_i, ki aktualno hajpajo klubske horizonte; Misfya, Miss Jay, Julek Ploski, Varboska in s Kosova Matale".

Že danes bo sicer kot preddogodek festivala v lokalu Pritličje odprta razstava z naslovom Prostovoljci in prostovoljke v boju za življenje in svobodo, s katero želi mednarodna skupnost ukrajinskih umetnikov in umetnic UARTIST »povečati vidnost običajnih in hkrati izjemnih ljudi ter izkazati spoštovanje njihovemu prispevku k prizadevanjem za zmago življenja in svobode«. Avtorji in avtorice umetniških del so ukrajinski umetniki in umetnice, z nakupom njihovih del pa, kot so zapisali organizatorji, lahko podprete delovanje skupnosti UARTIST, ki je bila ustanovljena po začetku ruske vojaške invazije, da bi pomagala povezati ukrajinske umetnike in umetnice med vojno.