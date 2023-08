Izbrisani / 31 let s(r)amote

Razstava Boruta Krajnca v Kopru

Utrinek z razstave ob 30. letnici izbisa na Gallusovem nabrežju v Ljubljani

V razstavnem prostoru Skladišče Libertas v Kopru bodo danes ob 20.00 odprli razstavo Mladininega fotografa Boruta Krajnca z naslovom 31 let s(r)amote. Na otvoritvi bodo spregovorili Irfan Beširević, Slavica Đuričič, sinova izbrisanih Zvonko Bago in Ratko Stojiljković ter avtor fotografij Borut Krajnc.

Slovenske oblasti so 26. februarja 1992 iz registra stalnega prebivalstva Slovenije nezakonito izbrisale 25.671 ljudi, med njimi 5360 otrok. Posledice izbrisa so bile strahotne. Izgubili so zaposlitve ter socialno in zdravstveno zavarovanje, možnost izobraževanja, številni so bili izgnani in ločeni od najbližjih, preostali pa živeli pod vsakodnevno grožnjo izgona.

"Sem dokumentarni fotograf in fotoreporter, slovensko družbeno tranzicijo spremljam več kot 30 let. Izbris iz registra stalnega prebivalstva je ena najhujših krivic in kršitev človekovih pravic, ki so se zgodile v samostojni Sloveniji. Zato sem občutil veliko odgovornost, da izbrisane portretiram."



Na razstavi se izbrisani skozi fotografsko oko Boruta Krajnca zazirajo v svoje spomine, izkušnje in odnos do izbrisa več kot trideset let pozneje. Pripovedujejo nam, da zanje izbris še vedno traja. Razstava pa vabi tudi k podpisu peticije za izbrisane. V času razstave, ki bo na ogled do 13. septembra, bodo organizirali tudi predavanje o izbrisu s pričevanji izbrisanih.

