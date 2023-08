Komentar / Ščipov nemir

(Prihaja subcomandante Miha ali pač ostaja delegado cero?)

Kordiš je v zadnjem času večkrat zatrdil, da kljub kritikam ne zagovarja odhoda stranke iz vlade, je pa ne glede na razplet internih volitev v Levici v prihodnje pričakovati kritičnejšo držo stranke znotraj koalicije.

— (Dnevnik, 1. 8. 2023)

»Marcos je gej v San Franciscu, črnec v Južni Afriki, Azijec v Evropi, Čikano v San Isidru, anarhist v Španiji, Palestinec v Izraelu, majevski Indijanec na ulicah San Cristobala, Jud v Nemčiji, Cigan na Poljskem, Mohavk v Quebecu, pacifist v Bosni, samska ženska na metroju ob 22. uri, kmet brez zemlje, član tolpe v slumu, brezposelni delavec, nesrečni študent in seveda zapatist v gorah.«

— Subcomandante Marcos je v nekem pogovoru razkril svojo polivalentno skrivno identiteto (navedeno po Naomi Klein: The Unknown Icon)

»Naše prepričanje in praksa sta, da upor in boj ne potrebujeta karizmatičnih voditeljev ali poglavarjev, ne mesije in ne odrešenika; za boj potrebuješ le malo spodobnosti, malo dostojanstva in veliko organiziranosti – sicer pa: ali prispevaš h kolektivu ali pa pač nisi nič vreden.«

— Subcomandante Marcos o podrejanju vodenja višjim ciljem

Hja, dnevi tik pred izvolitvijo novega koordinatorja ali koordinatorke stranke Levica bodo pestri in intenzivni. Ne samo zaradi predvidoma živahnega znotrajstrankinega dogajanja, ampak tudi zaradi polnjenja lune v tistih dneh. Ne le »lunatiki« in tisti, ki jih premika bibavica, tudi klasična psihiatrija in psihologija poznata in priznavata učinek polne lune ali ščipa. Ta konstelacija ne prinaša vsebinskih determinant, vsekakor pa intenzivnost vzdraženja psihofizičnega sistema. V tistih dneh imajo menda v psihiatričnih ustanovah pravo »norišnico«. Pač, ko pride cikel, ko se luna in sonce postavita vis a vis, naj bi bili ljudje bolj intenzivni in odzivni. Umetniki ustvarjalni, kriminalci destruktivni, tatiči podjetni, ljubimci nenasitni … Še več. Moj prijatelj, sicer znan po tem, da dobro riše in je nasploh en tak poosebljeni mucho macho, trdi, da mu v času ščipa bolj rastejo dlake in nohti. Ravno toliko, da ne reče, da se za kakšno noč spremeni v volkodlaka. A kakorkoli že. Faza polne lune proizvede stanje, ki mu pravimo ščipov nemir. Čas intenzivne vzdraženosti, napetosti. Zato naj se takrat ne bi spuščali v pomembne življenjske odločitve. Kaj to pomeni za velike politične odločitve, bomo kmalu videli na primeru Levice. Kdo bo po novem zavijal v luno in kako. Eno je zdaj bolj ko ne gotovo. Mesca bo odplaknila polna luna. In če je Mesec preteklost stranke, je nadvse iritirajoče vprašanje, kdo bo strankina prihodnost.