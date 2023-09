»Slovenija ima enega najbolj strogih zakonov o tujcih v Evropi«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija ima enega najbolj strogih zakonov o tujcih v Evropi, a Slovenci se tega sploh ne zavedajo; veliko ljudi, ki sem jim pripovedoval o moji kalvariji, je mislilo, da pretiravam. Jaz sem večino mojega življenja emigrant in vem, kako je to urejeno drugje. Dolgo sem bil na Poljskem in tam nisem imel toliko administrativnih težav, zaposlen sem bil na univerzi, pa v gledališčih, imel sem stalno dovoljenje za bivanje in delo, ki sta mi omogočala svobodno gibanje znotraj schengenskega območja, drugega pa tudi nisem potreboval, saj so iz tega statusa izhajale tudi vse druge pravice razen volilne. Res pa je, da biti Srb tam ni pomenilo nič, tukaj pa veliko (smeh). Če bi bil Belorus ali Rus, bi mi bilo gotovo težje."

"Tudi v Nemčiji nisem imel težav, v Sloveniji pa sem dobil le dvoletna, enoletna ali leto in pol veljavna dovoljenja za začasno bivanje, ki sem jih moral nenehno podaljševati, vsakič ista procedura, nenehna potovanja v Srbijo po tamkajšnja vedno ista dokazila, nenehno plačevanje zapriseženega prevajalca za prevod teh dokazil, vsakič plačilo takse, kar me je v teh letih stalo na tisoče evrov. Če gre kaj narobe, ti zaprejo bančni račun, prekinejo zdravstveno zavarovanje, si v začaranem krogu administrativnih pasti."

(Umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča Goran Injac, ki je nedavno dobil slovensko državljanstvo, o tem, da je za podeljevanje državljanstev sicer predpisan nek postopek z jasnimi pravili, v praksi pa je rezultat stvar dobre volje, dobesedno dobre volje uslužbenca; v intervjuju za Dnevnik)